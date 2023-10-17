「周處除三害」捲抄襲疑雲 導演澄清仍挨嗆

「周處除三害」正在上映，卻被捲入爭議風波中。(取材自臉書)

入圍 本屆金馬獎7項獎的「周處除三害」，被執導過「海霧」、「混混天團」等片的錢人豪暗指抄襲他籌備多年的「無法無天」，導演黃精甫雖然已經發文解釋創作的心路歷程，兩位主要演員阮經天與王淨也都轉發此文表示支持，但錢人豪仍不接受，直接點名反嗆：「請你們只要敢簡單說一句『我們保證周處是原創。』就好。」

錢人豪在臉書 上的發文表示看到對方稱在「著作權法」上並無抄襲說法，只有「重製權」或「改作權」的侵害，當內容「有實質相似」或證明創作時彼此「高度接觸」，才能認定抄襲。「著作權法」僅保護「表達」，而不保護「思想」等抽象事物的相似，要認定抄襲的難度頗高，他必須提出具體證據，包括他曾對外發表過的文字內容或影像紀錄等等。

對此，他寫道：「你們現在的意思是就算聽過我說過這故事，著作權也並不保護概念、思想？身為電影人，一個創作者，在乎的不就是創意嗎，面對這種言論已經自有公評，來，等你，不，你等我吧。偷竊一次也是偷，現在反倒要受害者被小偷『高度接觸』才算被偷是嗎？但是放心，我絕對有實質證據。」緊咬不放。

出品「周處除三害」的公司已經表明不再為所有造謠、影射、暗示等影響「周處除三害」著作及製作初心有所回應，一切造謠、影射、暗示等行為、文字、言語均會交由司法途徑處理。