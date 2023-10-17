我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

耗資20億 NASA攜柏克萊加大建太空中心 預計2027年開放

LinkedIn今年第2波裁員逾600人 舊金山辦公室轉租

「周處除三害」捲抄襲疑雲 導演澄清仍挨嗆

記者蘇詠智╱綜合報導
「周處除三害」正在上映，卻被捲入爭議風波中。(取材自臉書)
「周處除三害」正在上映，卻被捲入爭議風波中。(取材自臉書)

入圍本屆金馬獎7項獎的「周處除三害」，被執導過「海霧」、「混混天團」等片的錢人豪暗指抄襲他籌備多年的「無法無天」，導演黃精甫雖然已經發文解釋創作的心路歷程，兩位主要演員阮經天與王淨也都轉發此文表示支持，但錢人豪仍不接受，直接點名反嗆：「請你們只要敢簡單說一句『我們保證周處是原創。』就好。」

錢人豪在臉書上的發文表示看到對方稱在「著作權法」上並無抄襲說法，只有「重製權」或「改作權」的侵害，當內容「有實質相似」或證明創作時彼此「高度接觸」，才能認定抄襲。「著作權法」僅保護「表達」，而不保護「思想」等抽象事物的相似，要認定抄襲的難度頗高，他必須提出具體證據，包括他曾對外發表過的文字內容或影像紀錄等等。

對此，他寫道：「你們現在的意思是就算聽過我說過這故事，著作權也並不保護概念、思想？身為電影人，一個創作者，在乎的不就是創意嗎，面對這種言論已經自有公評，來，等你，不，你等我吧。偷竊一次也是偷，現在反倒要受害者被小偷『高度接觸』才算被偷是嗎？但是放心，我絕對有實質證據。」緊咬不放。

出品「周處除三害」的公司已經表明不再為所有造謠、影射、暗示等影響「周處除三害」著作及製作初心有所回應，一切造謠、影射、暗示等行為、文字、言語均會交由司法途徑處理。

入圍 臉書

上一則

朱一龍挑戰神經質警察 胖了又瘦

下一則

曾國城演「老闆」 揭職場地雷多

延伸閱讀

「黃飛鴻」女星一早驟逝 傳肝病病發 好友揭最後對話

「黃飛鴻」女星一早驟逝 傳肝病病發 好友揭最後對話
「鄉村愛情13」趙明遠 42歲腦出血去世

「鄉村愛情13」趙明遠 42歲腦出血去世
「周處除三害」票房亮眼卻被疑抄襲 導演發文回擊

「周處除三害」票房亮眼卻被疑抄襲 導演發文回擊
任敏才傳曖昧肖戰 爆與新劇導演牽手

任敏才傳曖昧肖戰 爆與新劇導演牽手

熱門新聞

高圓圓(右一)同框章子怡(左一)，女神對決引熱議。(取材自微博)

同為44歲… 章子怡同框高圓圓 「骨相之美」掀熱議

2023-10-10 09:00
隨著白百何抱著二胎兒子出門的視頻曝光，很多網友才知她已經再婚且生下了第二個孩子。(取材自微博)　　

低調再婚前男友？ 白百何被拍到抱二胎兒出門 母愛滿滿

2023-10-14 21:32
圖／翻攝自Weverse

BTS Jimin炫耀Jin送錢包當生日禮 打開竟有2個月薪水

2023-10-14 12:28
康凱(左)指控遭家暴2次。(記者李政龍／攝影)

男星驚爆被騙婚 辦完婚禮才知「老婆配偶欄是美國人」

2023-10-14 15:21
陳奕迅「FEAR AND DREAMS」世界巡演，圖為他在台北小巨蛋演出。（記者李政龍／攝影）

陳奕迅澳門開唱被嗆「講國語」怒回絕 引熱議

2023-10-14 16:27
23歲任敏被狗仔拍到與新劇導演牽手散步。（取材自微博）

「玉骨遙」小花才與肖戰傳緋聞 牽手新劇導演畫面曝光

2023-10-13 21:07

超人氣

更多 >
你的收入低但有退休帳戶？ 2027年起政府將幫你存錢

你的收入低但有退休帳戶？ 2027年起政府將幫你存錢
以哈戰爭 中國可能是最終受益者

以哈戰爭 中國可能是最終受益者
腎挫裂、肋骨骨折…猛犬撕咬2歲童 視頻慘不忍睹

腎挫裂、肋骨骨折…猛犬撕咬2歲童 視頻慘不忍睹
平價超市Aldi有個25元搶手貨 網上轉賣喊價百元

平價超市Aldi有個25元搶手貨 網上轉賣喊價百元
新版新冠疫苗來了 注射前先了解有哪些副作用

新版新冠疫苗來了 注射前先了解有哪些副作用