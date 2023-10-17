曾國城演「老闆」 揭職場地雷多

曾國城(右)和爆花(蔡亘晏)聯袂演出電影「他馬克老闆」。(記者王聰賢／攝影)

台灣藝人曾國城在電影「他馬克老闆」飾演大老闆，呼應現實生活中他除了是主持人，也是許多副業的老闆。他感慨交友還是要慎選，他曾掏心掏肺，卻被別人八卦 。

現年55歲的曾國城，不管是娛樂事業或副業都做得有聲有色，他說有記憶以來只開除過一次員工。

工作以來讓他最不開心的事，是一次他在泰國 出外景，但台灣的戲必須拍劇照，經紀人詢問是否可以讓他們在泰國找專業的攝影師，把劇組需要的氛圍拍出來，但經過幾次商量，對方仍執意要曾回台灣，於是他不到24小時快閃回台拍攝再回泰國工作，最後出來的成品一樣是合成，讓他直呼：「這該生氣吧？我的祖先應該都爬起來了！」

他坦言近期對工作有倦怠感，「可能生活平衡沒算好，雜物、事情、想法多，但又沒剩多少時間」，他透露想開製作公司，以做生活喜劇為主，也希望60到90歲的第三人生，能夠每年去一個自己沒去過的地方，他分享：「眼下的心願清單有北歐、葡萄牙、西藏、新疆。」

而在片中和曾國城飾演同事主管的爆花（蔡亘晏），19歲就在舞台劇 打滾，透露曾被虧待過，對方給出不合理的價錢，卻擺出一副寬容姿態，但她很認份，自知當時很缺錢，所以接了就不抱怨。

熱愛工作的她從沒想過要從事其他事，但她看著父母現在山上養雞養鴨的愜意生活，她盼望有一天能有一間不用太大的房子，有一小塊院子種樹，享受人生。