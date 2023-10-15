戲說從頭／190秒無台詞演出 楊貴媚「有生之年」神演技

喜翔（左）和楊貴媚的精湛演技獲觀眾討論。（圖：TVBS提供）

楊貴媚在電視劇「有生之年」中飾演的陳麗英是「高媽媽」也是「陳小姐」，為家庭付出大半輩子，終於忍無可忍「辭職」離家出走，受到許多戲迷討論，提到「陳小姐」的心情，楊貴媚認為每個女人不管幾歲都有個少女心。

劇中在里民活動認識溫文儒雅的劉叔（孫情飾），楊貴媚認為，女人年輕為家庭、為老公、為小孩而生活，其實需要被呵護、被愛的，好不容易逃離那個家，遇到與家中男人都不一樣的異性，難免會悸動，但她強調：「不會迷路，高媽媽還是會回家喔！」

提到「有」劇中最深刻的一句台詞，楊貴媚說是：「我累了，我想休息，不行嗎？」相信每一個認真過生活的女性，一定都心有戚戚焉。平時忙碌於工作與家庭的楊貴媚，被問到是否曾想過任性一次，拋下一切出走？她大呼：「有！很想什麼都不管，拿著行李去國外玩一、兩個月。」

但最後楊貴媚總是開著車，買一杯咖啡 ，停在路邊安安靜靜喝完再回家，笑說：「放心不下，任性沒有成功啦！」甚至打趣地說：「很想休息，但合約簽了，工作沒做完會被抓去關喔！」

此外，楊貴媚與相識多年的好友喜翔在劇中飾演夫妻，透露平時兩人就愛鬥嘴、互嗆，因此劇中吵起架來格外流暢，令不少人直呼：「我爸媽就是這樣耶！」三個兒子吳慷仁、鄭元暢、林哲熹也曾提過兩位前輩吵架內容沒有重複過，十分厲害。對此，楊貴媚驚訝地回應：「真的嗎？我沒注意到耶！如果是這樣，我真的太厲害了！」

楊貴媚展現影后演技，精湛又細膩的表現觸動觀眾內心，第9集中她長達190秒不發一語，透過眼神、肢體的細微動作，將所有的委屈、難過等各種情緒凝結在空氣中，如同慢火淬鍊出角色的心境，無聲勝有聲、充滿底蘊的演技，讓觀眾跟著釋放洪流。