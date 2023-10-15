孫協志、夏宇童 改歌詞磨鼻認愛

孫協志（左）和夏宇童在5566演唱會上的互動閃瞎全場。（記者王聰賢／攝影）

永遠的台灣天團5566成員孫協志、王仁甫、許孟哲辦出道20年演唱會，不少30、40歲的歌迷進場回味童年，當年對緋聞 避之不及的偶像，如今大方和女友台上合體，孫協志和夏宇童對唱「聽見下雨的聲音」，他還將歌詞改為「我聽見夏宇童的聲音，想起你用唇語說愛情」，兩人磨鼻深情對望10秒，真情告白閃瞎全場。

20年能改變的東西不少，比如演唱會從五人變成三人，因傷離團的小刀是這系列演唱會「永遠的嘉賓」，現身加入嗨唱「無所謂」、「因為愛」；體力也有很大改變，唱完第一首歌，孫協志和王仁甫就有些喘不過氣，王笑著消遣孫：「你是全世界第一個藝人，第一首唱完就問累不累的。」

45歲的孫協志和小10歲的夏宇童談情相當低調，始終未鬆口認愛，僅以「好朋友」互稱，兩人曾在節目中分享心事，互動和情侶無異，外界眼中早認定他們在一起。這次孫協志邀夏宇童當嘉賓，兩人貼身共舞，他輕撫她臉頰，又甜蜜牽手，近距離臉對臉10秒鐘，雙唇差點就碰上，其中雙人背對背離地的動作，孫協志一度「軟掉」，讓夏宇童踉蹌了一下，她笑問：「是我太重嗎？不給我面子。」他連忙擔責：「是我的問題。」

台下鼓譟再一次，她甜笑：「他不行吧？他可以嗎？」孫協志沒中激將法，笑說美好的東西都只有一次，「還好啦，小小的失誤，至少從頭到尾我們該做的都有做到。」