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觀影說劇／「富都青年」兄弟愛 吳慷仁不演會遺憾

記者黃保慧／綜合報導
陳澤耀(右)在片中飾演吳慷仁弟弟。（圖：甲上提供）
陳澤耀(右)在片中飾演吳慷仁弟弟。（圖：甲上提供）

金馬影后李心潔首度出任監製、王禮霖執導的第一部劇情長片「富都青年」席捲國際影展9項大獎，再度於別具意義的第60屆金馬獎入圍了7項大獎，跨海演出並因此片成為準金馬影帝的吳慷仁坦言：「其實有時候拍一部片是個直覺，當那個直覺告訴我，如果我沒參與『富都青年』可能會是我一輩子很大的遺憾，那個原動力就會讓我做出很多改變。」

陳澤耀在片中飾演吳慷仁弟弟阿迪，和吳慷仁有許多對手戲，直呼壓力大到不知道該怎麼用言語形容，一秒都不敢放鬆，他說：「開拍前哥哥（吳慷仁）有給我打了一劑強心針，對我說：『要演好自己的戲很容易，要讓旁邊的人也演得好是很難的。』就意味著他會願意幫我。心潔姐也是從前置作業就很用心在幫我準備。」

導演王禮霖首執導演筒就獲得金馬獎最佳新導演入圍的肯定，更一舉入圍本屆金馬獎7項大獎備受矚目，「富都青年」描寫一對沒有公民身分證的兄弟在富都老社區裡艱難求生，即使面對著殘酷現實，仍然願意為彼此赴湯蹈火，兄弟情深讓評審深受感動，飾演兄弟的吳慷仁、陳澤耀兩人的精湛演出有望角逐本屆金馬獎影帝及最佳男配角大獎，讓導演王禮霖說：「還在彩排走戲的時候，兩位主角就深深投入角色情感，一時無法抽離，這是拍攝期間最讓我印象深刻的一幕。」

從影多年的李心潔首度出任監製，作品就在金馬獎大放異彩，感動表示：「謝謝『富都青年』所有幕前幕後的演員和工作人員，謝謝你們的愛，認真和努力賦予富都青年這個作品的生命力，當初我問導演，你在電影行業從事監製和製片多年，為什麼在這個時候突然想要當導演？他回答，其實當導演說自己心中的故事這個夢想埋藏在他心裡已經多年，在生了一場大病後，有感人生無常，於是決定要勇敢完成它。我聽了很是感動。」

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