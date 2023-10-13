張鈞甯、阮經天16年前合照「都沒變」 25歲彭于晏好嫩

張鈞甯分享16年前舊照，她與阮經天都沒什麼變化，旁邊還有25歲的彭于晏。(取材自張鈞甯微博)

16年前曾合作過台劇 「我在墾丁*天氣晴」的張鈞甯、阮經天也是多年好友，日前兩人再度合作主演新作「查無此心」，張鈞甯也擔任監製一職。張鈞甯日前在微博 貼出電影海報宣傳，同時曬出16年前「我在墾丁*天氣晴」舊照，她與阮經天狀態都沒什麼變化，一旁還驚見25歲的彭于晏，珍貴合照引來網友朝聖點讚。

張鈞甯的「追緝」將在大陸上映，(取材自張鈞甯微博）

張鈞甯目前邀好友阮經天主演新作「查無此心」，該作入圍 第59屆金馬獎五項大獎及台北電影獎12項大獎，目前將以片名「追緝」於大陸上映。

張鈞甯與阮經天是好友。(取材自張鈞甯微博)

張鈞甯在微博分享多張劇照，同時曬出16年前「我在墾丁*天氣晴」舊照，並發文寫下：「16年前，我們在墾丁天氣晴。16年後，別想躲過我的追緝！」同時標記好友阮經天，對此阮經天也發文宣傳：「16年前的我們青春美好友誼長存，16年後的我們全力『追緝 』！」展現多年好交情。

貼文公開後吸引不少網友前來朝聖，並大讚兩人的友誼與顏值，紛紛留言：「只是看採訪就覺得你們倆很有趣，超期待你們的再次碰撞」、「最棒的友誼」、「是不會老嗎？」、「友誼長存，期待新電影」。另外也有網友歪樓認出當時25歲的彭于晏，直呼「哇！那時候的彭于晏也太奶」。