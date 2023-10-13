我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女苦等樂透綠卡10年 律師提醒不必要風險

舊金山教師工會通過「授權發動罷工」 16日將再協商

張鈞甯、阮經天16年前合照「都沒變」 25歲彭于晏好嫩

編輯蔡欣妤／綜合報導
張鈞甯分享16年前舊照，她與阮經天都沒什麼變化，旁邊還有25歲的彭于晏。(取材自張鈞甯微博)
張鈞甯分享16年前舊照，她與阮經天都沒什麼變化，旁邊還有25歲的彭于晏。(取材自張鈞甯微博)

16年前曾合作過台劇「我在墾丁*天氣晴」的張鈞甯、阮經天也是多年好友，日前兩人再度合作主演新作「查無此心」，張鈞甯也擔任監製一職。張鈞甯日前在微博貼出電影海報宣傳，同時曬出16年前「我在墾丁*天氣晴」舊照，她與阮經天狀態都沒什麼變化，一旁還驚見25歲的彭于晏，珍貴合照引來網友朝聖點讚。

張鈞甯的「追緝」將在大陸上映，(取材自張鈞甯微博）
張鈞甯的「追緝」將在大陸上映，(取材自張鈞甯微博）

張鈞甯目前邀好友阮經天主演新作「查無此心」，該作入圍第59屆金馬獎五項大獎及台北電影獎12項大獎，目前將以片名「追緝」於大陸上映。

張鈞甯與阮經天是好友。(取材自張鈞甯微博)
張鈞甯與阮經天是好友。(取材自張鈞甯微博)

張鈞甯在微博分享多張劇照，同時曬出16年前「我在墾丁*天氣晴」舊照，並發文寫下：「16年前，我們在墾丁天氣晴。16年後，別想躲過我的追緝！」同時標記好友阮經天，對此阮經天也發文宣傳：「16年前的我們青春美好友誼長存，16年後的我們全力『追緝 』！」展現多年好交情。

貼文公開後吸引不少網友前來朝聖，並大讚兩人的友誼與顏值，紛紛留言：「只是看採訪就覺得你們倆很有趣，超期待你們的再次碰撞」、「最棒的友誼」、「是不會老嗎？」、「友誼長存，期待新電影」。另外也有網友歪樓認出當時25歲的彭于晏，直呼「哇！那時候的彭于晏也太奶」。

微博 入圍 台劇

上一則

美照模糊 賈曉晨怨老公樊少皇不會拍照

下一則

香港女星衛詩困以色列 失聯14天後報平安

延伸閱讀

胸肌圈粉 26歲陳牧馳認閃婚又閃離

胸肌圈粉 26歲陳牧馳認閃婚又閃離
美照模糊 賈曉晨怨老公樊少皇不會拍照

美照模糊 賈曉晨怨老公樊少皇不會拍照
泰勒絲演唱會電影首映封街 紅毯3分鐘致詞藏洋蔥

泰勒絲演唱會電影首映封街 紅毯3分鐘致詞藏洋蔥
張鈞甯、阮經天曬16年前合照 網驚顏值無變化

張鈞甯、阮經天曬16年前合照 網驚顏值無變化

熱門新聞

高圓圓(右一)同框章子怡(左一)，女神對決引熱議。(取材自微博)

同為44歲… 章子怡同框高圓圓 「骨相之美」掀熱議

2023-10-10 09:00
楊冪看秀，被發現拿的是華為手機。(取材自微博)

楊冪看秀用華為手機被喊「愛國」 更驚人的是桌布用這4個字

2023-10-06 21:32
趙麗穎自拍，露出排骨胸。(取材自微博)

趙麗穎秀自拍照 網友心疼她的排骨胸

2023-10-07 07:30
邱于庭(右) 出席張晨光兒子婚禮，完全凍齡。圖／邱于庭提供

昔日古典美人現身張晨光帥兒喜宴 64歲凍齡美貌網驚呆

2023-10-07 15:34
陳法蓉近日與劉德華相聚。（取材自Instagram）

劉德華追求女神遭拒 事隔33年再度同框「超狂凍齡」模樣曝光

2023-10-04 23:34
吳亦凡遭中國判處執行13年有期徒刑附加驅逐出境。（取材自微博）

「獄友曾看他掉眼淚」吳亦凡要關13年 遭爆263萬一夕燒光

2023-10-07 02:23

超人氣

更多 >
杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？

杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？
不為買房或車 美國人現在儲蓄的最大目標竟是...

不為買房或車 美國人現在儲蓄的最大目標竟是...
舊金山中國領事館襲擊案嫌疑人身分曝光

舊金山中國領事館襲擊案嫌疑人身分曝光
紐約法拉盛賣淫猖獗 商家、行人怨聲載道

紐約法拉盛賣淫猖獗 商家、行人怨聲載道
被擄中以混血女 今天生日 父母出面求中國人幫幫忙

被擄中以混血女 今天生日 父母出面求中國人幫幫忙