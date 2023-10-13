收下吳宗憲百萬紅包 KID太緊張、隔天就跑銀行兌現

吳宗憲(中)領軍坤達(左起)、陳漢典、Lulu和KID一起行向今年金鐘獎。（圖：三立提供）

KID日前補辦婚禮，外傳吳宗憲口頭說包百萬紅包，私下卻只包16萬，兩人在金鐘分享會上亮相，KID說：「憲哥真的扎扎實實包了100萬，婚禮結束隔天早上，我小心翼翼拿著支票 去銀行軋，行員說這張票子沒問題，3天後入帳。」

KID說拿到支票時非常緊張，「先鎖進飯店裡的保險箱，隔天拿著存摺、印章衝到銀行，深怕這是一張空頭支票，但憲哥真的說到做到」，至於吳宗憲爆料KID在他女兒吳姍儒結婚時只包1萬6，KID不好意思說，「當時就我一個人去，吃個飯，還上台唱歌，這數字就是我的一個禮數」。

KID的婚禮宴開45桌，花了超過250萬。吳宗憲說，和吳姍儒挽著手參加時，有那麼一刻感覺似曾相識，「一年多前，就在同一個地方、同一個動作，我嫁女兒，時間過很快，如今女兒已經有Baby了」，他大方包出100萬，說這是人生第2大包，最大包當然是給家人。

吳宗憲日前買下一棟樓，讓兒子鹿希派當「老唐牛肉麵第3代傳人」，他說起因是月前「營業中」邀他上節目，「我吃了一片吐司，竟是此生中吃過最好吃的吐司，一問才知是鹿希派做的，想想孩子嘛，就是生、養、教、陪，我就再陪他這一段」，吳宗憲因此砸3、4千萬元助攻兒子。

吳宗憲說，有一回和節目到「老唐牛肉麵」內用餐，吃完後在樓梯間，有一個中風 的老伯伯走上來要跟他拍照，他認為對方就是「老唐」的創辦人唐海燕，還跟他說「我從小吃你們家的牛肉麵，那味道一生難忘」，並拿起對方的相機玩自拍，一轉眼老先生就不見了。

後來回台北，吳宗憲聽說老唐要收了，他決定把童年的味道買回來，並傳承給兒子鹿希派去負責，「結果我們在寫店史沿革時，才發現唐飛燕老先生已在2017年過世了，那天的老人是誰？我沒有答案。但我告訴鹿希派，這店以後他要負全責，他現在的頭銜『老唐牛肉麵第三代傳人』」。

今年金鐘，吳宗憲手上3節目入圍 5項，其中三立的「綜藝大熱門」、「綜藝玩很大」都是雙料入圍，他帶著子弟兵KID、坤達、陳漢典和Lulu收下金鐘入圍證書，過去不走紅毯的他，今年為了兩個團隊，要換裝走兩次紅毯。