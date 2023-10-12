我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州幸運兒獨得勁球頭獎17.3億元

黃仁勳：輝達以色列員工 被哈瑪斯綁架

六月在美、日有房 投報好就賣 還想到大馬置產

記者葉君遠／綜合報導
六月在美國、日本都有房產。（取材自臉書）
六月在美國、日本都有房產。（取材自臉書）

台灣女演員六月（蔡君茹）為「食尚玩家」經常出國，而她在美國、日本也都各有房產，只不過都是「小而美」的戶型，最近她在思索，趁美國房價上飆，計畫出手處理掉，然後想赴日本再添一房，又或到馬來西亞投資，她說：「投報最好的，是日本。」

六月年輕時喜歡買房子，去日本時，在橫濱、西新宿各買了一間房，後來西新宿處理掉，只剩橫濱，放這麼久不動，是因為投資報酬率不差，她喜歡橫濱，是因為那裡靠海，生活步調優閒，腳步不像都市那麼快。

美國的房子，則是她結婚後買的，當時還沒有孩子，跑去了紐約住了一年，喜歡當地的環境，於是在上東城買了一間15坪的樓中樓，她說，「買的時候61萬美金，現在漲到75萬左右了，那裡的物價變很貴，我現在也有孩子，不可能再跑這麼遠去住，就算小孩到時去美國念書，應該也是住校，會先處理掉，在日本再添置一間，或去大馬看看。」

她說，之前為了「食尚玩家」去過馬來西亞檳城看過房，當地在推動「第二家園方案」對外國人優惠，「那裡無論環境、食物都很像台灣，生活在那裡完全沒有水土不服感，打算在那裡買一戶，以後小孩長大可以去念書，因為那裡有很好的外語環境」。她現在兩個小孩，都在快樂的小學生活，但當媽媽的，已幫他們打算到未來。

日本 投資 房價

上一則

郭彥均自稱曾是金鐘邊緣人 四度入圍才覺得正式入行

下一則

曾得罪明道 祝釩剛消失兩年露臉 9正妹圍繞

延伸閱讀

中日聯合民調：逾92%日本民眾對中國印象不好

中日聯合民調：逾92%日本民眾對中國印象不好
小丸子成年了？日交通宣傳人偶好詭異 網：會多看兩眼

小丸子成年了？日交通宣傳人偶好詭異 網：會多看兩眼
年輕時喜歡買房…台女星：擬賣紐約房產 日本投報最好

年輕時喜歡買房…台女星：擬賣紐約房產 日本投報最好
日本經典車展回歸 洛城車迷再現當年

日本經典車展回歸 洛城車迷再現當年

熱門新聞

高圓圓(右一)同框章子怡(左一)，女神對決引熱議。(取材自微博)

同為44歲… 章子怡同框高圓圓 「骨相之美」掀熱議

2023-10-10 09:00
陳法蓉近日與劉德華相聚。（取材自Instagram）

劉德華追求女神遭拒 事隔33年再度同框「超狂凍齡」模樣曝光

2023-10-04 23:34
楊冪看秀，被發現拿的是華為手機。(取材自微博)

楊冪看秀用華為手機被喊「愛國」 更驚人的是桌布用這4個字

2023-10-06 21:32
趙麗穎自拍，露出排骨胸。(取材自微博)

趙麗穎秀自拍照 網友心疼她的排骨胸

2023-10-07 07:30
邱于庭(右) 出席張晨光兒子婚禮，完全凍齡。圖／邱于庭提供

昔日古典美人現身張晨光帥兒喜宴 64歲凍齡美貌網驚呆

2023-10-07 15:34
吳亦凡遭中國判處執行13年有期徒刑附加驅逐出境。（取材自微博）

「獄友曾看他掉眼淚」吳亦凡要關13年 遭爆263萬一夕燒光

2023-10-07 02:23

超人氣

更多 >
2華人大媽半夜作案 3米高棗樹被摘禿

2華人大媽半夜作案 3米高棗樹被摘禿
密大華女碩士厄瓜多自助遊墜谷亡 家人悲痛求助

密大華女碩士厄瓜多自助遊墜谷亡 家人悲痛求助
紅藍卡開放登記期15日開始 六大事項要注意

紅藍卡開放登記期15日開始 六大事項要注意
甘迺迪機場匿名男 替250名返國的以色列軍人買機票

甘迺迪機場匿名男 替250名返國的以色列軍人買機票
治安敗壞 矽谷南灣精品店Gucci被搶劫

治安敗壞 矽谷南灣精品店Gucci被搶劫