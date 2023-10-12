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曾得罪明道 祝釩剛消失兩年露臉 9正妹圍繞

娛樂新聞組／綜合報導
祝釩剛（右）最近又曝光。（取材自微博）
祝釩剛（右）最近又曝光。（取材自微博）

昔日台灣藝人團體183CLUB成員祝釩剛（現名張佑天），去年因為提到明道涉入林瑞陽和張庭資金凍結案惹議，氣到明道團隊發律師函提告，祝釩剛因而消近兩年，近來他無預警上傳一段和一堆網紅出席婚禮的影片，疑似已經轉往大陸發展。

祝釩剛當時參加直播節目「天篷直播SHOW」錄影，被問及之後有機是否會邀183CLUB成員參加節目？他表示：「明道可能最近比較忙，就不要找比我更麻煩的人出現」，未料引發明道不滿，氣到發律師函澄清，強調自己對「傳銷風波」完全不知情，不解多年來並無私交的祝釩剛，為何未查證事實就隨意發言。

消失快兩年的他近來浮出水面，無預警在微博曬出一段參加婚禮被九名正妹圍繞的影片，還問網友是否這段影片能火？網友卻不留情表示「一夜戰幾妹啊」、「怎麽這些女的長的都一樣」、「要是你結婚我猜測能火」。

祝釩剛2020年被查獲持有大麻電子菸，此後淡出台灣演藝圈，近年轉往大陸職播圈發展，最高可以月收破百萬台幣，去年又因失言惹怒明道，祝釩剛也火速在直播間道歉，再度引發爭議。

據了解他目前在大陸從事DJ相關工作，看似發展得不錯。

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