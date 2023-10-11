賴佩霞參選 隋棠冷處理 內幕與「兩個婆婆」有關

隋棠(左)與賴佩霞曾在電視劇「徵婚啟事」中合作。(圖：聯合互動提供)

台灣女星賴佩霞 成為郭台銘 參選總統的副手人選，女兒、兒子、媳婦都不知情，而隋棠 對於婆婆賴佩霞參選態度則是「冷處理」，媒體報導，背後原因是顧及老公Tony生母的感受；據傳，Tony生母有些介意賴佩霞一直被稱作「隋棠的婆婆」，導致隋棠被夾在兩人中間，對此傳言，隋棠則未回應。

綜合媒體報導，賴佩霞與謝志鴻當年是二婚，所以她是Tony的繼母，據「鏡週刊」報導，隋棠嫁給Tony後，對於外界一直稱賴佩霞是隋棠的婆婆一事，Tony的生母有些介意，而賴佩霞投入選戰後，隋棠一面不想沾染到敏感的政治議題，另一方面則要顧及Tony生母的感受，被夾在中間的她，至今都沒有對賴佩霞參選一事做出公開的回應。

據報導，賴佩霞曾透露，自己第一次看到隋棠的照片就直呼「怎麼這麼漂亮」，更坦言第一眼見到對方就覺得很有緣，因女兒謝沛恩拍戲和隋棠變朋友，之後再因合作「徵婚啟事」才終於讓她見到隋棠本人，而她當下便直接問隋棠有沒有男朋友，更毛遂自薦繼子Tony，介紹兩人認識。

沒想到隋棠與Tony慢慢認識後進而交往，並在2015年結婚，陸續生下三個孩子，對此，賴佩霞非常開心促成一段姻緣，且如願成為隋棠婆婆的她，不禁形容自己是全世界最幸福的女人。