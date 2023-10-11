我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山開唱 歌手陳奕迅吐槽「處處喪屍」惹議

美明年起加速提供「電動車減稅」優惠 但設定若干條件

天心遭巴黎警吼 下秒「前後包抄帶走」

記者陳慧貞╱綜合報導
天心(右)和韓籍老公到歐洲旅遊，遇到鮮事一籮筐。(取材自Instagram)
天心(右)和韓籍老公到歐洲旅遊，遇到鮮事一籮筐。(取材自Instagram)

台灣女星天心近期與韓籍攝影師老公金英敏飛歐洲旅遊，旅行期間，她也在社群平台上傳影片、曬照分享度假點滴，近日她驚曝在巴黎街頭時被警察大吼的驚險過程。

天心透露，當時自己正和老公搭火車，兩人坐在位子上查看地圖，車廂內一名穿著警察制服的男人對著她大吼，天心因聽不懂對方嚷嚷，「以為自己做錯什麼，(警察)接下來比了比手勢要我注意身邊的人，原來，是我被扒手盯上。隨後警察們前後包抄，帶走多位年輕妹子。」

事後，天心還一臉慶幸，對老公說：「真的是運氣好耶。」更稱幾次不小心和巴黎警察對上眼，眼看對方眼神凶狠，她還曾衝動地想解釋：「我不是殺人犯啦！」殊不知對方是在提醒她提高警覺。

不過，扒手被警察帶走後，天心一時心情放鬆，還對老公開起玩笑，「剛才那位警察走向我，行進中的晃動我們手臂碰撞，哇噻，他的肉好硬，有安全感，好吧，我答應他們繼續帶著殺氣上班。」結果惹來老公回應：「但我答應妳可以碰觸到他的肉喲！」夫妻對話相當有趣。

天心這段旅行插曲，引來網友紛紛留言：「國外的扒手真的防不慎防。金先生的重點在妳碰了警察的肉」、「妳會犯的罪大概就是太美麗（？不是，看到後面笑出來，肉好硬哈哈哈哈哈」、「金先生，也努力讓自己的肉硬一下吧」、「還好沒真的被偷」。

天心分享旅遊插曲。(取材自Instagram)
天心分享旅遊插曲。(取材自Instagram)

上一則

鄭怡下南洋33天 羞被男生陰陽調合

下一則

賴佩霞參選 隋棠冷處理 內幕與「兩個婆婆」有關

延伸閱讀

巴黎臭蟲蔓延倫敦？地鐵驚現褲管一幕 愈多人只站不坐

巴黎臭蟲蔓延倫敦？地鐵驚現褲管一幕 愈多人只站不坐
天心遭巴黎警察大吼 下秒「前後包抄帶走」：被盯上了

天心遭巴黎警察大吼 下秒「前後包抄帶走」：被盯上了
BLACKPINK續約無望？ 韓媒體人爆Lisa身價破8000萬美元

BLACKPINK續約無望？ 韓媒體人爆Lisa身價破8000萬美元
Lisa身價千億韓元 BLACKPINK續約無望？

Lisa身價千億韓元 BLACKPINK續約無望？

熱門新聞

陳法蓉近日與劉德華相聚。（取材自Instagram）

劉德華追求女神遭拒 事隔33年再度同框「超狂凍齡」模樣曝光

2023-10-04 23:34
楊冪看秀，被發現拿的是華為手機。(取材自微博)

楊冪看秀用華為手機被喊「愛國」 更驚人的是桌布用這4個字

2023-10-06 21:32
高圓圓(右一)同框章子怡(左一)，女神對決引熱議。(取材自微博)

同為44歲… 章子怡同框高圓圓 「骨相之美」掀熱議

2023-10-10 09:00
趙麗穎自拍，露出排骨胸。(取材自微博)

趙麗穎秀自拍照 網友心疼她的排骨胸

2023-10-07 07:30
邱于庭(右) 出席張晨光兒子婚禮，完全凍齡。圖／邱于庭提供

昔日古典美人現身張晨光帥兒喜宴 64歲凍齡美貌網驚呆

2023-10-07 15:34
鄭少秋的古裝大俠扮相深受觀眾喜愛。(本報資料照片)

和「楚留香」一樣多情？鄭少秋喪女 歌后開罵他的風流史

2023-10-03 21:33

超人氣

更多 >
醬油開封後要不要冷藏？醬油大廠給出答案

醬油開封後要不要冷藏？醬油大廠給出答案
同為44歲… 章子怡同框高圓圓 「骨相之美」掀熱議

同為44歲… 章子怡同框高圓圓 「骨相之美」掀熱議
洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃

洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃
中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人

中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人
紐約男跳進911遺址深池 留下一灘血 當地安全再引議論

紐約男跳進911遺址深池 留下一灘血 當地安全再引議論