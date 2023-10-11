天心遭巴黎警吼 下秒「前後包抄帶走」

天心(右)和韓籍老公到歐洲旅遊，遇到鮮事一籮筐。(取材自Instagram)

台灣女星天心近期與韓籍攝影師老公金英敏飛歐洲旅遊，旅行期間，她也在社群平台上傳影片、曬照分享度假點滴，近日她驚曝在巴黎街頭時被警察大吼的驚險過程。

天心透露，當時自己正和老公搭火車，兩人坐在位子上查看地圖，車廂內一名穿著警察制服的男人對著她大吼，天心因聽不懂對方嚷嚷，「以為自己做錯什麼，(警察)接下來比了比手勢要我注意身邊的人，原來，是我被扒手盯上。隨後警察們前後包抄，帶走多位年輕妹子。」

事後，天心還一臉慶幸，對老公說：「真的是運氣好耶。」更稱幾次不小心和巴黎警察對上眼，眼看對方眼神凶狠，她還曾衝動地想解釋：「我不是殺人犯啦！」殊不知對方是在提醒她提高警覺。

不過，扒手被警察帶走後，天心一時心情放鬆，還對老公開起玩笑，「剛才那位警察走向我，行進中的晃動我們手臂碰撞，哇噻，他的肉好硬，有安全感，好吧，我答應他們繼續帶著殺氣上班。」結果惹來老公回應：「但我答應妳可以碰觸到他的肉喲！」夫妻對話相當有趣。