35歲隱居加拿大 王傑路邊拍照被疑械鬥

王傑35歲那年移民加拿大，每一幀照片都是他的心情自傳。(圖：「你的青春也是我的青春」提供)

由知名攝影師潘重威籌辦的「你的青春也是我的青春」攝影展 ，集結17位巨星難得一見的青春影像，透過大眾集資和底片修復工 作正如火如荼展開，目前修復的人物是有「浪子巨星傳奇」封號的王傑，他現今隱居加拿大 過鄉野生活，一聽到老友想開展，二話不說大力支持。

潘重威過去是不少歌手御用攝影師，曾是林佑威經紀人，疫情期間，他花了兩年時間重新整理已發霉的膠卷，親手救回一張張傳統底片，由於底片修復工程浩大，費用可觀，透過集資計畫，找回巨星當年青春風貌，促成攝影展的開辦。

關於開展計畫，潘重威原本最擔心的是藝人肖像授權，沒想到過程比想像順利，首先授權的是王傑，這次曝光的照片，也是王傑剛移民加拿大時，特別請潘重威從台灣飛到他在溫哥華的新居所拍攝，每一幀照片都是王傑的心情自傳，讓人得以一窺他35歲那年在溫哥華的生活點滴。

回憶起當年到溫哥華拍攝過程，潘重威稱，當時一行人在一處巷弄拍照，由於天寒地凍，在等待助理換膠卷時，他連手帶長鏡頭相機藏進自己大衣內保暖，未料，此舉竟引來附近居民誤以為相機是槍，還報警指後巷有人械鬥，還好警察到場看到是鏡頭，加上工作人員解釋後，危機才解除。