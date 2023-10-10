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大S認汪小菲求復婚 「別邊詆毀邊示愛」

記者林怡秀／綜合報導
大S證實，汪小菲的確數次私下向她求復婚。（取材自微博）
大S證實，汪小菲的確數次私下向她求復婚。（取材自微博）

汪小菲9日凌晨在直播中認了自己還愛前妻大S(徐熙媛)，甚至透露出自己想復婚的念頭，並指控大S現任老公具俊曄人根本不在台北，隨後大S透過經紀人回應，汪小菲的確數次私下向大S求復婚，不過都遭大S拒絕，晚間汪小菲開直播連線母親張蘭解釋整件事的原委，不過張蘭並不想聽，最後更直接斷開連線。

經紀人也表示「雖然雙方離婚了，徐媽為了小孩子的權益仍保持友善溝通，汪爸難得來台為汪爸盡點地主之宜，無須過度解讀。」另外大S維權的信念很堅定，也相信司法可以還給大S公道，請汪小菲別一邊詆毀大S又一邊示愛，利用公眾媒體以「愛」之名，捏造不實，企圖干擾法庭審理。

目前人在台灣的汪小菲開直播向張蘭解釋，不過張蘭看起來很不耐煩「知道你善良，不說了、不說了，格局都是委屈撐大的。」還提醒他要把事業做好，隨後就斷開連線，汪小菲見張蘭不願再與他連線，因此也再次說明，是因為大S一早6點多打電話給家裡的阿姨，一直咳嗽的她表示，「要死了，不行了」，所以才讓阿姨趕緊回家照顧大S。

汪小菲認為自己這麼做只是出於關心，現在卻被人罵，被大S經紀人罵，更讓他忍不住直呼「她的經紀人跟律師真的不行」，也強調自己不是戀愛腦，也不是要復婚。

大S 汪小菲 徐熙媛

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