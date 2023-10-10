我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列華人憶攻擊瞬間：遭無差別掃射 至少3人中彈

彩虹糖禁令來了 1.2萬商品須改配方 加州業者喊漲價

黃香蓮70歲大壽 「娘子」們都來了

記者陳慧貞／綜合報導
黃香蓮(前排右)過70大壽，昔日「娘子」林美照(前排左)、石惠君(後排右)、廖麗君(後排左)齊聚。（圖：黃香蓮歌仔戲提供）
黃香蓮(前排右)過70大壽，昔日「娘子」林美照(前排左)、石惠君(後排右)、廖麗君(後排左)齊聚。（圖：黃香蓮歌仔戲提供）

台灣歌仔戲天王黃香蓮上月歡度70歲大壽，昔日「娘子們」也來祝壽，她在臉書上傳慶生照，開心分享：「謝謝家人為我籌劃舉辦生日趴，還準備一間新娘休息室讓我梳妝打扮，感謝大家辛苦了。」黃香蓮超凍齡美貌也令人讚嘆不已，但好友廖麗君為了參加壽宴，竟發現家裡的名表、珠寶不翼而飛，損失超過六位數。

黃香蓮日前過70歲大壽，包括兒女、媳婦、女婿、孫子孫女齊聚祝壽，林美照、石惠君、廖麗君、最得意弟子林品蓉，曾扮演過娘子的演藝圈好友也來獻上祝福，壽星則從頭到尾笑臉迎人，直呼：「歌仔戲情侶，相公、娘子久別重逢最開心。」

久未露面的黃香蓮，去年因演出台劇「媽，別鬧了！」中的「水昆少女隊」成員之一，瞬間勾起不少網友回憶殺，凍齡狀態更是令人驚艷， 如今她依然保養得宜，身上絲毫看不出歲月痕跡， 說起生日願望，黃香蓮許下三個願望：「如孫子所願活到一萬歲」、「與林美照、石惠君、廖麗君一起發發發」、「家人、親友、粉絲平安喜樂」。

黃香蓮壽宴席開三桌，邀請的都是至親好友，特別關心「娘子」林美照的娃娃音消失問題，透露自己因食道逆流傷到喉嚨，四年前還不太敢開嗓，經過醫生診治後，如今比較能唱了，後來她也介紹同一醫生，林美照嗓音也在恢復中，兩人在壽宴上還合唱一曲，場面溫馨熱鬧。

然而好友廖麗君為了要參加黃香蓮壽宴，正打算盛裝出席時，才意外發現家裡的名表、三只鑽戒遭竊，損失六位數字，她仔細回想，前陣子僅兩名外人到過家裡，雖心裡有底，但苦無證據，只能自我安慰：「至少早點發現，已經把其他珠寶放入保險箱。」

保險 台劇 臉書

上一則

BLACKPINK續約無望？ 韓媒體人爆Lisa身價破8000萬美元

下一則

陶晶瑩感嘆缺工 挨批是慣老闆

延伸閱讀

妻獲贈財產才回歸？ 向佐嗆網友「胡思亂想」

妻獲贈財產才回歸？ 向佐嗆網友「胡思亂想」
突出個性、自我標榜 永久性首飾成風潮

突出個性、自我標榜 永久性首飾成風潮
巴沙迪那夜驚魂 3男持槍闖入 屋主抵抗受傷

巴沙迪那夜驚魂 3男持槍闖入 屋主抵抗受傷
三劫匪持槍夜搶 巴沙迪那房主受傷

三劫匪持槍夜搶 巴沙迪那房主受傷

熱門新聞

陳法蓉近日與劉德華相聚。（取材自Instagram）

劉德華追求女神遭拒 事隔33年再度同框「超狂凍齡」模樣曝光

2023-10-04 23:34
鄭欣宜是鄭少秋與已故藝人「肥肥」沈殿霞的寶貝女兒。(取材自Instagram)

鄭少秋痛失大女兒 次女鄭欣宜消失半年也令人擔心

2023-10-02 21:25
楊冪看秀，被發現拿的是華為手機。(取材自微博)

楊冪看秀用華為手機被喊「愛國」 更驚人的是桌布用這4個字

2023-10-06 21:32
趙麗穎自拍，露出排骨胸。(取材自微博)

趙麗穎秀自拍照 網友心疼她的排骨胸

2023-10-07 07:30
邱于庭(右) 出席張晨光兒子婚禮，完全凍齡。圖／邱于庭提供

昔日古典美人現身張晨光帥兒喜宴 64歲凍齡美貌網驚呆

2023-10-07 15:34
謝霆鋒、張柏芝雖然離婚了，卻仍是眾人注目的焦點。(本報資料照片)

張柏芝節目中透露 最恨的男人不是陳冠希而是「他」

2023-09-29 22:30

超人氣

更多 >
35個哈佛大學學生組織：以色列要對哈瑪斯襲擊負全責

35個哈佛大學學生組織：以色列要對哈瑪斯襲擊負全責
新聞周刊：哈瑪斯突襲以色列 川普洩密給俄羅斯受檢視

新聞周刊：哈瑪斯突襲以色列 川普洩密給俄羅斯受檢視
「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊

「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊
以色列軍方：哈瑪斯高層辛瓦被炸死

以色列軍方：哈瑪斯高層辛瓦被炸死
亞裔男衝撞舊金山中領館 流血下車問「中共在哪？」 中彈送醫不治

亞裔男衝撞舊金山中領館 流血下車問「中共在哪？」 中彈送醫不治