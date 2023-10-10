黃香蓮70歲大壽 「娘子」們都來了

黃香蓮(前排右)過70大壽，昔日「娘子」林美照(前排左)、石惠君(後排右)、廖麗君(後排左)齊聚。（圖：黃香蓮歌仔戲提供）

台灣歌仔戲天王黃香蓮上月歡度70歲大壽，昔日「娘子們」也來祝壽，她在臉書 上傳慶生照，開心分享：「謝謝家人為我籌劃舉辦生日趴，還準備一間新娘休息室讓我梳妝打扮，感謝大家辛苦了。」黃香蓮超凍齡美貌也令人讚嘆不已，但好友廖麗君為了參加壽宴，竟發現家裡的名表、珠寶不翼而飛，損失超過六位數。

黃香蓮日前過70歲大壽，包括兒女、媳婦、女婿、孫子孫女齊聚祝壽，林美照、石惠君、廖麗君、最得意弟子林品蓉，曾扮演過娘子的演藝圈好友也來獻上祝福，壽星則從頭到尾笑臉迎人，直呼：「歌仔戲情侶，相公、娘子久別重逢最開心。」

久未露面的黃香蓮，去年因演出台劇 「媽，別鬧了！」中的「水昆少女隊」成員之一，瞬間勾起不少網友回憶殺，凍齡狀態更是令人驚艷， 如今她依然保養得宜，身上絲毫看不出歲月痕跡， 說起生日願望，黃香蓮許下三個願望：「如孫子所願活到一萬歲」、「與林美照、石惠君、廖麗君一起發發發」、「家人、親友、粉絲平安喜樂」。

黃香蓮壽宴席開三桌，邀請的都是至親好友，特別關心「娘子」林美照的娃娃音消失問題，透露自己因食道逆流傷到喉嚨，四年前還不太敢開嗓，經過醫生診治後，如今比較能唱了，後來她也介紹同一醫生，林美照嗓音也在恢復中，兩人在壽宴上還合唱一曲，場面溫馨熱鬧。

然而好友廖麗君為了要參加黃香蓮壽宴，正打算盛裝出席時，才意外發現家裡的名表、三只鑽戒遭竊，損失六位數字，她仔細回想，前陣子僅兩名外人到過家裡，雖心裡有底，但苦無證據，只能自我安慰：「至少早點發現，已經把其他珠寶放入保險 箱。」