陶晶瑩感嘆缺工 挨批是慣老闆

陶晶瑩被網友質疑是慣老闆。（本報資料照片）

台灣藝人陶晶瑩（陶子）創立的餐飲品牌「辣杯杯」日前撤出百貨美食街，她在出席活動時感嘆缺工問題嚴重，加薪1萬台幣（約311美元）也不見得有人願意來。此話一出立刻引發網友討論，有人覺得陶子只出3萬多台幣的薪資，待遇並沒有比較好，要做的事情說不定更多，質疑她是「慣老闆」心態。

還原當天陶子的原話，其實是她口頭想招聘人才，所以當面探詢了對方薪資，得知約為2萬多台幣後，直接承諾願意多加1萬台幣，希望對方可以加入「辣杯杯」。但對方早已無意留在餐飲業，直言太過勞累，薪資高低已非重點，因此婉拒陶子的好意。

陶子無辜被網友批評是慣老闆，經紀人乾脆公開「辣杯杯」員工實際薪資，計入加班費和全勤獎金，平均月薪都有4萬台幣，還享有業績獎金、年終獎金等福利 。陶子也在相關新聞的貼文下留言表示：「我們的員工是至少4萬的薪水……。」

當天受訪時，陶子還提到，因為店裡人手不足，店長根本不敢多休假，賺得加班獎金卻沒空去花，所以才有其他業者打趣要她提供食宿改找外縣市的員工。

於此同時，網紅黑男正招聘飲料店員工，開出一般店員的薪水「3.6萬元至4.4萬元」，店長則是加分紅上看6.5萬。因為工作內容相對單純，像是「飲品製作、服務客人點單、飲品介紹、產品備料、環境清潔、吧檯接待、點單，負責門市營運管理、負責門市與客戶關係的建立與維繫」，被網友大讚這才是有良心的老闆。