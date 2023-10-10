我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列華人憶攻擊瞬間：遭無差別掃射 至少3人中彈

彩虹糖禁令來了 1.2萬商品須改配方 加州業者喊漲價

陶晶瑩感嘆缺工 挨批是慣老闆

記者李姿瑩／綜合報導
陶晶瑩被網友質疑是慣老闆。（本報資料照片）
陶晶瑩被網友質疑是慣老闆。（本報資料照片）

台灣藝人陶晶瑩（陶子）創立的餐飲品牌「辣杯杯」日前撤出百貨美食街，她在出席活動時感嘆缺工問題嚴重，加薪1萬台幣（約311美元）也不見得有人願意來。此話一出立刻引發網友討論，有人覺得陶子只出3萬多台幣的薪資，待遇並沒有比較好，要做的事情說不定更多，質疑她是「慣老闆」心態。

還原當天陶子的原話，其實是她口頭想招聘人才，所以當面探詢了對方薪資，得知約為2萬多台幣後，直接承諾願意多加1萬台幣，希望對方可以加入「辣杯杯」。但對方早已無意留在餐飲業，直言太過勞累，薪資高低已非重點，因此婉拒陶子的好意。

陶子無辜被網友批評是慣老闆，經紀人乾脆公開「辣杯杯」員工實際薪資，計入加班費和全勤獎金，平均月薪都有4萬台幣，還享有業績獎金、年終獎金等福利。陶子也在相關新聞的貼文下留言表示：「我們的員工是至少4萬的薪水……。」

當天受訪時，陶子還提到，因為店裡人手不足，店長根本不敢多休假，賺得加班獎金卻沒空去花，所以才有其他業者打趣要她提供食宿改找外縣市的員工。

於此同時，網紅黑男正招聘飲料店員工，開出一般店員的薪水「3.6萬元至4.4萬元」，店長則是加分紅上看6.5萬。因為工作內容相對單純，像是「飲品製作、服務客人點單、飲品介紹、產品備料、環境清潔、吧檯接待、點單，負責門市營運管理、負責門市與客戶關係的建立與維繫」，被網友大讚這才是有良心的老闆。

福利

上一則

黃香蓮70歲大壽 「娘子」們都來了

下一則

Lisa身價千億韓元 BLACKPINK續約無望？

延伸閱讀

陶晶瑩嘆找不到工被批「慣老闆」她原話其實是這樣

陶晶瑩嘆找不到工被批「慣老闆」她原話其實是這樣
陶晶瑩投資副業大缺工 悄悄收掉百貨美食街專賣店

陶晶瑩投資副業大缺工 悄悄收掉百貨美食街專賣店
金鐘58／#MeToo藝人全被踢 薛紀綱外遇竟入圍

金鐘58／#MeToo藝人全被踢 薛紀綱外遇竟入圍
執法人員、醫療和航空…高風險行業缺工 恐危及公安

執法人員、醫療和航空…高風險行業缺工 恐危及公安

熱門新聞

陳法蓉近日與劉德華相聚。（取材自Instagram）

劉德華追求女神遭拒 事隔33年再度同框「超狂凍齡」模樣曝光

2023-10-04 23:34
鄭欣宜是鄭少秋與已故藝人「肥肥」沈殿霞的寶貝女兒。(取材自Instagram)

鄭少秋痛失大女兒 次女鄭欣宜消失半年也令人擔心

2023-10-02 21:25
楊冪看秀，被發現拿的是華為手機。(取材自微博)

楊冪看秀用華為手機被喊「愛國」 更驚人的是桌布用這4個字

2023-10-06 21:32
趙麗穎自拍，露出排骨胸。(取材自微博)

趙麗穎秀自拍照 網友心疼她的排骨胸

2023-10-07 07:30
邱于庭(右) 出席張晨光兒子婚禮，完全凍齡。圖／邱于庭提供

昔日古典美人現身張晨光帥兒喜宴 64歲凍齡美貌網驚呆

2023-10-07 15:34
謝霆鋒、張柏芝雖然離婚了，卻仍是眾人注目的焦點。(本報資料照片)

張柏芝節目中透露 最恨的男人不是陳冠希而是「他」

2023-09-29 22:30

超人氣

更多 >
35個哈佛大學學生組織：以色列要對哈瑪斯襲擊負全責

35個哈佛大學學生組織：以色列要對哈瑪斯襲擊負全責
新聞周刊：哈瑪斯突襲以色列 川普洩密給俄羅斯受檢視

新聞周刊：哈瑪斯突襲以色列 川普洩密給俄羅斯受檢視
「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊

「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊
以色列軍方：哈瑪斯高層辛瓦被炸死

以色列軍方：哈瑪斯高層辛瓦被炸死
亞裔男衝撞舊金山中領館 流血下車問「中共在哪？」 中彈送醫不治

亞裔男衝撞舊金山中領館 流血下車問「中共在哪？」 中彈送醫不治