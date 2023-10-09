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2億台幣身價被親姊騙光光 范怡文曝震撼彈「不做老婆」

記者林士傑／即時報導
范怡文認清「唱歌」才是自己畢生摯愛。（圖：媒體棧提供）
范怡文認清「唱歌」才是自己畢生摯愛。（圖：媒體棧提供）

出道38年的歌手范怡文9日在台北舉辦「把自己寵壞」演唱會，嘉賓為替她打造同名新歌的歌手蕭煌奇，而蕭煌奇能夠「聽聲辨人」，范怡文馬上請他辨識自己的長相，蕭煌奇笑說：「那不用說，妳一定是漂亮，瘦瘦的那種！」讓她心花怒放。

接著蕭煌奇稱最近在學算命，不禁開玩笑說：「我在錄音室有點害怕，因為她很嚴肅，幸好我只是幫她寫歌，沒有幫她製作音樂，不然她一定會有很多堅持。想聽什麼歌，我們用點的，我是擔心他們（樂隊老師）沒有譜，我的字典裡沒有譜，他們比我還需要譜，因為他們看不見。」逗得全場笑聲不斷，范怡文說聽蕭煌奇唱歌真的會哭死，但是聽他講笑話真的會笑死。

范怡文(左)邀來蕭煌奇擔任演唱會嘉賓（圖：媒體棧提供）
范怡文(左)邀來蕭煌奇擔任演唱會嘉賓（圖：媒體棧提供）

隨後范怡文邀請台下星友分享對她的想法，方芳芳自稱從小就是范怡文的歌迷，當在自己50歲生日派對聽見范怡文跟張清芳合唱「這些日子以來」，難忘至今，直呼老天欠范怡文一個公道，「因為范怡文是很自律的人，唱歌唱得那麼好，在舞台上很有魅力，早就應該要更紅了才對。」

范怡文(右)邀請方芳芳分享對她的看法。（圖：媒體棧提供）
范怡文(右)邀請方芳芳分享對她的看法。（圖：媒體棧提供）

范怡文在80年代跟張清芳對唱「那些日子以來」成名的，24歲時轉戰服飾業淡出演藝圈，事業經營得有聲有色，資本額超過2億台幣（約615萬8600美元），未料後來遭到親姊背叛，一夕之間從億萬CEO變成鉅額欠款的債務人，范怡文坦言當時全靠朋友接濟，這些年來則靠變賣珠寶維持生活。

范怡文演唱了一系列經典歌曲。（圖：媒體棧提供）
范怡文演唱了一系列經典歌曲。（圖：媒體棧提供）

她曾跟朋友說下輩子不做二老，其一不做老婆、再來不做老闆，因為這兩個都沒什麼好，人生一路經歷這麼多高低起伏，才發現唱歌是自己的最愛。她提到2018年因為一個機緣開始追隨濟公禪師，帶來很大的信心與感動，她正式宣告：「那個很愛唱歌的范怡文回來了！」

范怡文曾淡出演藝圈，正式宣告「那個很愛唱歌的范怡文回來了」。（圖：媒體棧提供）
范怡文曾淡出演藝圈，正式宣告「那個很愛唱歌的范怡文回來了」。（圖：媒體棧提供）

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