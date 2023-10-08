許茹芸化身銀河女神 秀芸式唱腔 對老公喊「我愛你」

許茹芸相隔四年在台北開唱。（記者李政龍／攝影）

台灣女歌手許茹芸是處女座，敏銳細膩不只體現在性格，「芸式唱腔」纖柔又控制精準，有歲月的滄桑，又有現代的骨肉，7日在台北流行音樂中心化身銀河女神的她，情感鳴放、嗓音香醇，對著台下老公Mr. Big喊「我愛你」，卻偷偷表示寫歌功力最棒都是在談戀愛時，頑皮仙女在台上嬌羞說：「不要翻譯給我老公聽，危險危險！」

出道28年，許茹芸的大型演唱會不多，當晚是她歌唱生涯第二次巡演的首場，門票早就售罄，四年前在小巨蛋沒唱的大遺珠「真愛無敵」，這次成為開場曲，足見她寵粉、聽粉。她粉嫩眼妝搭著紅禮服，在雙層舞台的星系和雲海中現身，靦腆笑著：「哈囉，大家晚安，又是一個好久不見，很開心疫情 過後新巡演第一站在台北，我成長的地方。」

有溫柔，也有處女座的堅定，演唱會有「愛情電影」、「日光機場」及「我依然愛你」的似水柔情，「淚海」、「美夢成真」的輝煌，也有代表她風格轉折的「小小的死」和「難得好天氣」，在節目「乘風破浪」自彈自唱的「現在該怎麼好」，也重現在舞台上。

她提到30歲那年拋下成名後的一切，飛往美國進修、探險、談戀愛，重新找回生活節奏；以及鮮少公開談到母親15年前被診斷出帕金森氏症，「有時候媽媽如果不吃藥，爸爸都會幫忙磨成粉，加在食物裡讓她吃下去」，許茹芸看到父親守護、照顧著愛了一輩子的人，那心疼卻又感到幸福的模樣，讓她重新思考人生的選擇及遺憾。