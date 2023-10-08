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徐懷鈺出道25年首度攻蛋 滿滿回憶殺

記者林士傑／綜合報導
徐懷鈺首度在台北小巨蛋開演唱會。（記者王聰賢／攝影）
徐懷鈺首度在台北小巨蛋開演唱會。（記者王聰賢／攝影）

台灣女歌手徐懷鈺（Yuki）等了25年，7日晚首度站上台北小巨蛋舉辦「倒數三秒演唱會」，唱完第一首歌「TI AMO」當眾換裝，性感展現美腿和北半球，吸睛指數破表。她邀來合作熱騰騰新歌「倒數3秒」的師弟高胥崴擔任嘉賓，緊接著高胥崴回歸所屬的「U:NUS」，以精采組曲掀起一波高潮。

Yuki搭乘高空皇冠空降舞台、領軍16位舞者一連帶來「叮咚」、「Call Me」等4首舞曲，期間脫掉霸氣十足的巴洛克風黑蕾絲女王披肩、長裙，上演快速變裝秀，最後以貼身馬甲秀出曼妙曲線。

面對攻蛋處女秀，她笑說：「你們很開心，我很緊張，我第一次站上小巨蛋，從來沒想過會有這天，雖然等滿久的，但很值得。」隨後她換穿粉色公主睡袍，重現當年在家中陽台唱歌被挖掘出道的場景，翻唱愛歌「寂寞無害」、「尋人啟事」、「有一種悲傷」，聽見萬名粉絲頻頻尖叫示愛，不禁感動哽咽。

她也準備李玟的「過完冬季」，唱畢直言險噴淚，「這首歌送給在天上、我很喜歡的天后李玟，她給我很多啟蒙。」45歲的她說過不再是那位高唱「有怪獸、有怪獸」的青春少女，於是改編帶來搖滾版「怪獸」；下一秒她又站上吊著鋼絲的圓盤升至8公尺高，直奔2、3樓的觀眾席演唱「失戀布丁」，金曲「我是女生」、「妙妙妙」則放在安可階段，讓全場陷入回憶殺。

當晚有Ella、陳意涵等星友到場朝聖，患有帕金森氏症的詹雅雯也來支持，氣色看起來極佳，她說因對治療藥物嚴重過敏，不想再勉強自己掙扎地靠藥物度日，雖然出現眼顫等惡化症狀，但不希望每分每秒都受藥物刺激，「不吃藥，可能壽命會變短，但是我是快樂的，對我來講不是壞事。」

徐懷鈺首度在台北小巨蛋開演唱會。（記者王聰賢/攝影）
徐懷鈺首度在台北小巨蛋開演唱會。（記者王聰賢/攝影）

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