秀場結緣… 張晨光娶媳婦 早邀定王彩樺

王彩樺出席「阿叔」首映會，特別倒奶謝謝大家。(記者李政龍／攝影)

台灣金鐘視帝張晨光日前娶媳婦，女星王彩樺也是受邀貴賓，她近日出席新戲「阿叔」首映會時，透露和張晨光奇妙的因緣。

王彩樺表示，和張晨光在秀場時期就曾合作過，但最巧的是，她有一回和洪都拉斯在北流主持「黃金歲月」演唱會，剛好麥克風出問題，她靈機一動下台隨機找一個觀眾訪問，沒想到剛好就訪問到張晨光太太謝美惠，旁邊坐著張晨光。她笑說：「光哥結束之後就到後台跟我說，我娶媳婦你一定要來。」

張晨光日前席開超過50桌娶媳婦，兒子張鈞傑早年跟媽媽移民加拿大 ，念多倫多大學時認識了老婆郭培利。新娘的背景也很驚人，不但是英屬哥倫比亞大學 的統計碩士，目前任職於世界最大酒商擔任資深財務分析師。張晨光兒子則是大數據工程師，但張晨光本人很低調，透過經紀人表示，不會像徐乃麟家娶媳婦一樣，希望一切低調進行。

其實張晨光曾帶兒子給陳美鳳等好友見過，當時陳美鳳曾說，他兒子一雙大耳完全遺傳了張晨光的特色。也有不少圈內好友都和張晨光一家人吃過飯，因此這場婚禮也是星光閃閃。

據了解，這場婚禮採取簡單隆重的方式進行，現場會用兩位新人的英文名字做成愛心LOGO，而張晨光在演藝圈資歷深、人脈足，光是婚宴就超過50桌。包括演藝圈好友紀寶如、陳美鳳、苗可麗、王彩樺、鄭仲茵、陳莎莉、藍心湄和電視台高層也都有受邀出席。