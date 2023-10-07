陶晶瑩投資副業大缺工 悄悄收掉百貨美食街專賣店

陶子把餐飲副業重心轉至網路銷售。(圖：尚格酒業提供)

陶晶瑩（陶子）投資 的「辣杯杯」悄悄收掉百貨美食街裡的專賣店，她日前出席「大摩璀璨奢展」活動，嘆氣道：「真的找不到人，加薪1萬元(新台幣，約311美元)都沒人要來。」

陶子表示，做網路比實體店輕鬆太多，辣杯杯光靠網路銷量，每月營業額五到六位數不等，熱銷到世界各國。實體店面雖然有助營業額衝至七位數，但她嘗試過提高薪資、跟餐飲科建教合作等，但大家不是覺得太遠就是太累，「三不五時就接到電話告知有人要離職，我都快吐了」。

有次陶子跟其他餐飲業者聊到缺工問題，對方還沒等她開口，就自嘲餐飲業是個坑。她也只能苦笑：「還是個無底坑。」

未來她要重回實體店有難度，就要看地點和員工是否到位，否則她還是暫時以網路銷售為重。

她剛以「哈囉！毛小孩」入圍 金鐘益智實境主持人獎，開心全寫在臉上，感謝道：「好好做節目真的有人看見。」她更意外曹佑寧答應主持金馬星光大道 ，「聽說是他女友鼓勵他試試看，是希望看到他更上一層樓？還是在星光大道當機？」她有揶揄曹佑寧怎不來向她請教，但他忙著拍戲分身乏術。

在忙金鐘獎前，陶子悄悄為Me too受害者奔走，透露「私底下有透過立法委員，去推動立法」，希望能成立專業申訴管道，保護受害者隱私，並修改法律追訴期，希望未來不會再有受害者受到二次傷害。