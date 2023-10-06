被傳「2年交往80女」長達9年 金鐘視帝黃河還原真相：太無知

黃河相隔16年再度入圍金鐘。（記者李政龍／攝影）

台灣男星黃河18歲時以「危險心靈」奪得金鐘視帝，相隔16年終於再度入圍 金鐘，今年以「茁劇場 —滴水的推理書屋」入圍迷你劇集最佳男配角獎，劇中飾演跨性別且被性侵 的心理諮商師，經常演出邊緣人，讓他直呼現在要變回「陽光男孩」，是否跟現實生活中戀情甜蜜蜜也有關？他羞笑稱：「認真體驗生活。」

黃河去年底與圈外女友約會被拍到，6日為金鐘入圍受訪，透露交往滿1年，坦言女友被拍到後「嚇死、很害怕」，他有花了一番力氣安撫，那陣子女友出門也會疑神疑鬼，擔心自己又被偷拍。但他強調，不會讓工作、生活互相影響，與女友現在私下相處仍像一般人，非常正常、大方，仍會搭大眾運輸交通工具、騎摩托車。

黃河坦言過去不喜歡把私生活搬到檯面上講，是因曾有過失言教訓，2014年宣傳電影「原來你還在」時，被逼問情史，他開玩笑脫口：「2年交往80個女友！」結果竟被認真報導，甚至至今仍被拿出來當標題，讓他懊悔多年，直呼：「我當時太無知、太笨了！」不過他現在已經較能敞開心胸，若未來結婚，也會更大方分享。

提到上次拿獎，黃河形容當時真的年紀太小，被導演易智言要求一定要去，因「這次不去，以後可能也沒機會去了。」且像寫功課一樣提前寫了得獎感言，但新中質疑：「真的有我的事嗎？」後來真的叫他名字，準備好的感言全忘光，直呼：「很傻！」若這次得獎的意義，黃河說，因之前都在易智言羽翼下成長，像「開外掛」一樣獲得很多機會，這次較有可以「獨當一面」的感覺。