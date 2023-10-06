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鍾欣凌揭「我的婆婆」內幕 高慧君什麼角色都演

記者林怡秀╱綜合報導
鍾欣凌(左)和高慧君暢聊演出媽媽角色的心情。(圖：鏡電視提供)
鍾欣凌(左)和高慧君暢聊演出媽媽角色的心情。(圖：鏡電視提供)

台灣金鐘獎即將於10月中揭曉，以「我願意」入圍戲劇節目女主角的高慧君，日前與擔任金鐘獎主持人的鍾欣凌一同受訪，兩人暢聊演出媽媽角色的心情。

多次演出媽媽角色的鍾欣凌笑說：「最初『我的婆婆怎麼那麼可愛』來邀我時，一直以為自己要演媳婦，直到定妝才發現『什麼？我不是演媳婦？』」鍾欣凌一臉不可置信表情，逗得現場哄堂大笑。

至於高慧君，擁有三金（金鐘、金曲、金馬）入圍、得獎紀錄，以唱歌出道的她，一開始想演戲是因為有趣，她說：「我什麼角色都演，遞咖啡的、拿卷宗的，我還演過一個鬼，是蘇有朋的小三呢！」直到接演第一部擔任女主角的「美麗晨曦」，高慧君飾演一位部落媽媽，整部戲不但素顏還要曬黑，外加燙一頭大捲髮，「曬黑、燙捲髮的前一天，我哭了一個晚上，我為什麼要用這種毀容式的方式演戲」。

在影集「我願意」中高慧君飾演學校輔導老師，因失婚、和子女關係疏離求助於邪教，還在眾人面前告白痛哭，強烈情緒張力令觀眾印象深刻，然而高慧君卻說一開始對角色有所批判，「從抗拒到接受，我花了很多時間去認同這個角色，最後才真的相信，我所有的失誤，都是因為老公的離開，但至少我對孩子的愛是真的」。

入圍 咖啡 蘇有朋

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