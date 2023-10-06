蔡淑臻怪病纏身 磨出「女外科」

蔡淑臻常年飽受肌筋膜疼痛症之苦。(記者李政龍／攝影)

繼「噬罪者」拿下金鐘女配角獎後，蔡淑臻今年以醫療喜劇「村裡來了個暴走女外科」角逐金鐘視后，身為該劇半個製作人、主演，蔡淑臻為劇中的「小劉醫師」投注大量心力，從過去單純的病患心態，透過該劇的詮釋，更理解醫護人員的辛勞。

以往蔡淑臻因患有俗稱「公主病」的肌筋膜疼痛症候群，長達六年頻繁跑醫院，她吐露病患心聲：「其實，常跑醫院不是問題，是不知道什麼時候會好。」

蔡淑臻20多年前骨盆摔傷，後來舊疾復發，2017年診斷出肌筋膜疼痛症候群，曾一度淡出螢幕，當時的她無法久站久坐，走路超過50公尺就疼痛難耐，只能靠哭發洩情緒，更曾寫下遺書，足見當時的心力交瘁與絕望。

經過這些年的努力，蔡淑臻表示，目前身體狀況已好轉；沒想到她又曝光另一「隱疾」社交恐懼症。外界看她表演收放自如，她卻透露每次宣傳時看到眼前出現一堆陌生人，就感到莫名恐懼，甚至會手抖、臉色蒼白、呼吸急促，經紀人驚訝說：「難怪有次看到你在見面會上臉色蒼白，我以為你是身體不舒服、太累了，結果不是。」蔡淑臻點頭：「對，就是發作了。」

雖然病痛的折磨苦不堪言，蔡淑臻透過和醫生的頻繁接觸，成了拍攝「女外科」的養分，透過喜劇手法，讓醫療劇多了更多溫暖人情。

自己入圍 最佳女主角，蔡淑臻笑言，身為製作人，如今又要籌拍第二季，她最開心的是「女外科」入圍金鐘最佳戲劇節目，「對我來說，這是全體努力的成果，比自己入圍還開心」。