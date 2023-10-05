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林予晞入行9年 3敲金鐘

記者楊起鳳／綜合報導
林予晞希望角色能隨著年紀成長。（記者李政龍／攝影）
林予晞希望角色能隨著年紀成長。（記者李政龍／攝影）

入行九年的台灣演員林予晞今年憑藉影集「台灣犯罪故事」入圍金鐘視后，三度入圍的她，看直播時突然情緒複雜，激動到哭。她透露今年得失心很重，很希望拿獎，「以前都會說入圍就很開心，後來聽導演易智言說，得獎是件很棒的事情，所以我應該會以得獎為目標。」

她在「台灣犯罪故事」中，飾演保險業務員，老公因搭上出軌列車喪命，她心中飽受煎熬，開始著手調查詐保真相，竟發現老公外遇。她開拍前特別作了職業導向的功課，因為女性視角的案例很少，拍攝過程中大部分透過自我想像，最困難的部分是她必須對劇中丈夫施名帥建立懷疑心，「我們已經是3度演夫妻了，他又是那種很誠實的人，要建立對他的懷疑心需要找脈絡，真的很不容易。」她說很感謝導演蕭力修對演員的放手，揣摩起來沒有特別困難的地方。

鳳小岳(左)和林予晞演出「台灣犯罪故事」一起為出軌的火車查真相，林予晞因此入圍金...
鳳小岳(左)和林予晞演出「台灣犯罪故事」一起為出軌的火車查真相，林予晞因此入圍金鐘視后。（圖：Disney+提供）

她30歲才入行，今年邁入第九年，過去的角色多是溫良恭儉讓，正派正向的女生，直言很希望角色也能跟著年紀長大，所以疫情期間開始累積生活成熟感，嘗試投資理財，第一步就是買賣股票：「我想知道煩惱股票是怎麼回事？所以開始跟著大家航海王，想當然耳怎麼可能賺？以前連買保險也是爸媽安排，這就是我學著做大人的第一件事情。」她大笑說「學費」繳完就輟學，然後去考了台北大學社會學系研究所，選擇最難念的社會學，是想透過社會學反饋到角色上，沒想到連學姊張鈞甯都懷疑：「妳怎麼會這麼想不開？」

「台灣犯罪故事」算是林予晞這兩年作為大人的第一個階段亮相，而這個亮相就得到評審的肯定，她很開心自己的努力有被看到。

至於其他入圍者高慧君、安心亞、桂綸鎂和蔡淑臻的作品，林予晞表示都看過片花，也謙稱她們是前輩。但說到桂綸鎂，林予晞語氣忍不住興奮起來，她透露兩人三年前曾一起上了易智言導演開的哲學課，算是同學，也是因為這個上課經驗，才讓大學在國外唸書的她，開始想進入台灣真正的文憑系統。林予晞還自稱是桂綸鎂的腦粉，興奮地說：「我現在只希望金鐘獎頒獎當天能跟小鎂坐在一起，這樣公布得獎時，鏡頭就會拍到我握住偶像的手啊！」

林予晞希望朝專業女演員的路邁進。（記者李政龍/攝影）
林予晞希望朝專業女演員的路邁進。（記者李政龍/攝影）

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