陳妤新人獎後 再度入圍

陳妤以「阿波羅男孩」入圍金鐘迷你劇集女配角獎。（記者王聰賢／攝影）

台灣女演員陳妤2017年以「植劇場 －戀愛沙塵暴 」奪得金鐘新人獎後，時隔六年終於再度以「阿波羅男孩」入圍 迷你劇集女配角獎，日昨受訪，坦言過去一度陷入「金鐘魔咒」，尤其在獲獎後接演大受矚目的「我們與惡的距離」，當時卻成遺珠沒有入圍，讓她驚恐喊：「我對不起這個世界！」

陳妤解釋，並非覺得自己很厲害一定要入圍，只是「劇組選了我演這麼好的角色，如果沒有幫他們多拿到一些榮譽，覺得自己沒有對得起拿到這個角色。」當她接到「與惡」劇本時就有這個想法，「一定要想辦法把這個責任做好，如果沒演好，感覺會被其他演員討厭。」結果雖沒入圍，但包括賈靜雯等其他演員都傳訊鼓勵她，讓她笑說：「好意外，好爽，感覺賺到了。」也被許多安慰的訊息惹哭。

第一次入圍新人獎時，爸爸就對陳妤潑冷水說：「妳真的沒有很厲害。」這次再入圍，換成媽媽對她說：「妳真的很幸運，要唸唸佛經、做好事，這是福報。」讓她不平喊：「我絕對知道我自己很幸運，但我也有努力啊。」

陳妤與「阿」劇中的媽媽范瑞君今年入圍同一個獎項，但范瑞君是以另一部「額外旅程」入圍，陳妤直呼最希望范瑞君得獎，會比自己得還開心，因她在「阿」劇中的演出，也受到范瑞君很大幫助。提到印象最深的一場戲，陳妤透露是醫生宣告媽媽死亡，她演到進入「魔幻時刻」境界，下跪、爆哭，鼻涕都流到范瑞君身上。