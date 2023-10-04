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李朝永過75歲生日 周遊原諒他不忠過

記者楊起鳳／綜合報導
周遊(左)、李朝永恩愛36年，一起走過風風雨雨。（圖：周遊提供）
周遊(左)、李朝永恩愛36年，一起走過風風雨雨。（圖：周遊提供）

台灣演藝圈的神鵰俠侶周遊、李朝永夫妻走過36年婚姻路，日前是李朝永75歲生日，周遊有感而發，之前對李朝永劈腿不能諒解，如今她看開說：「30幾年恩愛的神鵰俠侶，但他中間變節，現在想開了，人生幾何？後面頂多再活10年、8年、5年，現在每分每秒都要珍惜，恩恩愛愛做社會公益，過去的事就當沒這回事。」

老公李朝永2017年劈腿友人，周遊氣到痛哭譴責兩人，但她也心軟求老公回來，甚至語出驚人說，「子彈都給別人了，但槍我還想留在身邊」，所幸兩人最終復合。周遊說，前天全家人聚在一起為李朝永慶生，大兒子馮凱負責請客埋單。周遊一早也開玩笑對李朝永說：「你以前走失，我現在把你撿屍回來。」雖然是笑話一則，但阿姑透露這幾年心態有轉變，「我們今年生日就去做社福，去綠島淨灘，這一次是真的跟朝永真正的放開心。」

她說只要想到之前的事情總是很不開心，雖然白天都人前不講，很歡樂，但是人後就很不舒服，想到這麼愛的人怎麼會這樣，但現在自己想開，年紀這麼大了，現在每分每秒都要珍惜。「過去36年也是愛得不得了 ，現在這麼快樂，而且他現在車子、房子、妻子都很好，應該要很滿足。」

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