66歲陸小芬入圍金馬獎 爭后對戰12歲林品彤

陸小芬息影20多年，再以「本日公休」入圍金馬影后。（圖：威視電影提供）

第60屆金馬獎日前公布入圍 名單，今年報名影片共計552部，馬來西亞導演張吉安的「五月雪」入圍最佳影片、導演、女配角等9項大獎，是最大贏家，不過台灣熱賣台幣3億6380萬元（約1122萬美元 ）的「關於我和鬼變成家人的那件事」和4月春假上映的「疫起」都入圍了8項獎，「周處除三害」、「老狐狸」、「小曉」和「富都青年」都提名7項，嚴格來說，獎項並沒有特別集中在哪一部超級強片上，呈現「百花齊放、聲勢相當」的態勢。

吳慷仁為電影「富都青年」刻意曬黑減重。（圖：甲上提供）

阮經天憑「周處除三害」拿下影帝入門票。（圖：一種態度電影股份有限公司提供）

林柏宏(左)與許光漢主演的「鬼家人」雙雙入圍影帝。（圖：金盞花大影業提供）

影帝部分，阮經天13年前以「艋舺」奪男主角後，這次憑「周處除三害」再拚影帝，將力抗在台北電影節拿下影帝的 「疫起」王柏傑、「富都青年」吳慷仁，以及「鬼家人」的雙帥許光漢 和林柏宏，戰況激烈。

王柏傑在「疫起」表現令人揪心。（圖：CATCHPLAY提供）

阮經天得知入圍表示，「謝謝周處的夥伴和精甫願意相信我、謝謝烈姐（李烈）妳帶我回家，也謝謝關聖帝君保佑，這一趟旅程真好。」而得知入圍時正在韓劇 「No Way Out」前置工作中的許光漢開心表示，「很開心這次可以入圍，謝謝評審肯定！謝謝『鬼家人』劇組的所有工作人員、謝謝大家一起完成這麼有愛的作品，很開心可以跟這麼優秀5位一起入圍，期待典禮與大家相見，再次謝謝金馬獎。」因同片2度入圍影帝的林柏宏說：「很開心，期待與大家相見。」

第60屆金馬獎重要獎項入圍名單 製表：陳建嘉

至於影后項目，陸小芬曾在1983年以「看海的日子」拿下金馬影后，如今再度以「本日公休」的理髮廳阿姨，有望相隔40年後再度奪獎，而她這次也將對上史上最年輕的入圍者林品彤，年僅12歲。

「小曉」林品彤入圍金馬獎最佳女主角。（圖：台北金馬影展執行委員會提供）

陸小芬則於自己能夠再次入圍，感到非常開心，「好像回到金馬獎大家庭，感到很溫馨，非常感恩謝謝哭了哭了」。林品彤則開心表示：「能有機會演出並接近小曉這個角色，我心裡有太多的感謝。很開心能獲得這份榮耀，我會在表演路上繼續努力的！」

「菠蘿•鳳梨」胡伶是本屆金馬獎準影后之一。（圖：台北金馬影展執行委員會提供）

「填詞撚」鍾雪瑩入圍本屆金馬獎影后。（圖：台北金馬影展執行委員會提供）