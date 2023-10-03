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Selina任家萱當媽：處女座兒子有潔癖「尿布一濕就叫」

記者梅衍儂／即時報導
Selina產後秘密籌備新品。（圖：任性eat下提供）
Selina產後秘密籌備新品。（圖：任性eat下提供）

Selina任家萱成為人母，上月順利產下兒子小腰果，1個多月來她在月子中心調養身體並進入了新手媽媽的生活，透露處女座的兒子有潔癖，尿布一濕就會叫；至於自己，她笑說月子中心有體重計，但一次都沒有站上去。

新手媽媽生活是否適應？Selina笑答：「還可以，在學習當中，以前覺得嬰兒很軟很可怕。自己生了之後發現，嬰兒怎麼那麼可愛，每一秒鐘的表情都不一樣。一分一秒都不想錯過，很喜歡幫他的表情下各種註解！」言語沉浸在喜悅之中：「生活的確有改變，幸福的感覺多過於辛苦，睡眠也漸漸變好。」至於上手，她打趣說：「換尿布、洗澡課程，在月子中心媽媽都藉故不去上課，都叫腰果爸爸去，永遠都希望自己不要學會，這些事情讓爸爸做就好了，這也是我們的默契跟互動，為這個家庭的付出，爸爸媽媽都盡一份力。」

Selina形容兒子：「他是一個需求被滿足，一切就安好的嬰兒，處女座有小潔癖，只要尿布濕了就會叫，需求很簡單吃飽、乾淨了，就睜開眼睛用迷人的雙眸看著你，彷彿這世界上什麼煩惱都沒了。」滿月慶祝方式則會邀請家人朋友到家裡來聚會度過。面對大家關切產後身體恢復狀況，Selina向粉絲們報平安：「很早就決定，我在坐月子時要當一個安心養身體的產後婦女，太辛苦的事情都一概拒絕，好不容易卸貨了，我要讓自己的身心在舒服的狀態去迎接這身分的轉換，想要專心在母奶這一塊，很多人都說這一塊很魔王。」

有趣的是，Selina自曝：「在月子中心有體重計，我一次都沒有站上去，把自己身體照顧好就好，先做好月子再來認真面對這題，現在先以身心舒服，媽媽開心、寶寶才會開心，媽媽開心母奶也才會多！」這期間做了SPA、洗頭、減少滑手機的時間，她自嘲：「情緒豐滿時侯只敢小小落淚，怕自己哭太多，眼睛會瞎掉，眼睛有點影響好像有點老花！」也不忘犒賞自己，除了吃月子餐，也會叫外送吃宵夜解饞，心情開心至上最重要。

她也沒忘了工作，身為「任性eat下」的老闆娘照樣開工，依舊敬業地與團隊秘密籌備驚喜新產品，就是慶祝小腰果滿月的彌月禮盒，推出兩款小腰果產品都讓Selina愛不釋手：「我本身非常喜歡酥酥脆脆的腰果，去越南旅遊當地腰果的酥脆口感讓我非常驚豔，對於這次新創腰果系列產品也特別上心，希望可以打造出營養美味且風味獨特的酥脆腰果，讓大家在品味產品時可以感到幸福療癒。」

越南

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