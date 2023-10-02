李烈認了冷戰阮經天10年 為新片「周處」重修舊好

李烈（左起）、王淨、阮經天在「周處除三害」試映會上合體。（取材自臉書）

知名監製李烈新作「周處除三害」日前舉辦媒體試映，這部片也是她繼「艋舺」後，時隔13年與男星阮經天再度攜手。李烈發文透露，因為阮經天金馬獎離席爭議，兩人已經十年沒聯絡，這次因為新片破冰，感謝對方「還是任性幼稚但依然努力」。

「周處除三害」由歷史傳說創意改編為現在社會裡的悍匪傳奇，阮經天扮演的重刑犯陳桂林，要除掉排名在自己之前的2大要犯，本身也有該了結的恩怨，有相當大的發揮空間，也是他和監製李烈多年後再度攜手。

李烈近日發文透露和阮經天曾經十年斷絕音訊，因為在50屆金馬獎頒獎典禮上，阮經天提前離席、未能在最後的「歷屆帝后合體」出現，雖然當年李烈還有替阮經天緩頰，但她氣在心裡，這件事也沒和旁人說起，兩人交情降到冰點。

李烈透露，「周處」在選角時，有人提議找阮經天演男主角「陳桂林」，大家都附議，她自己也知道他是最適合的人選，卻因為身為長輩，總覺得拉不下臉。但最後顧全大局，決定做個「大度的長輩」，同時心中也覺得「都十年了，也該破冰了！」

後來因為阮經天確診，只得改為線上試鏡，當時李烈還想，不用見面也就不會尷尬，沒想到直率的阮經天卻在視訊時，當所有人的面問她：「你是不是在生我的氣啊？」李烈強作鎮定回答：「對啊！」阮經天也接著說：「我就知道，你不理我我也不敢找你，你為什麼不理我啊？」兩人才終於把話說開。

李烈說，雖是勉為其難去接洽，但彼此過去共事的美好感覺又都回來，她也誠心寫道：「謝謝你回來，謝謝你長大，謝謝你雖然還是任性幼稚但是依然努力、善良！」