盧廣仲第7次攻蛋 累到躺舞台喘氣

盧廣仲(中)在樂手扮成的嫦娥、吳剛和玉兔軍團的簇擁下進場高歌。（記者吳致碩／攝影）

台灣歌手盧廣仲的演唱會一向搞怪至極，中秋節當晚場外玉盤高照，他在樂手扮成的嫦娥、吳剛和玉兔軍團的簇擁下，一路從後台走進場內，沿路眾人吼著「I Got Your Back」激勵士氣。當年從100多場的早餐店巡迴演出起家，17年轉眼過，當天已是他第7次攻蛋。

褪去青澀學生氣息，盧廣仲這些年三金滿貫加冕，狀態早不可同日而語，不過赤子玩心不變，這次沒有跑步機和障礙賽，他繞了大半場和搖滾區觀眾握夠了手才上台；也沒有驚人的倒立出場，而是唱完「勵志論」滿頭大汗側躺在舞台上，38歲的他喘著氣說：「這樣大進場我很累，先休息一下！」

中秋連假開唱，演唱會應景取為「勵志的團圓」，草根性是他的特色，他自備大聲公模仿廟口廣播，祝大家中秋節快樂，還準備了頌缽誦經，說要為觀眾「修復DNA 」。今年他從高雄故鄉場唱回台北，兩場都跟生日有關，先是迎接自己的生日，中秋節則是媽媽大壽，盧廣仲準備了「Moon River」和beatbox版的「月亮代表我的心」，他表示：「確定小巨蛋安可場的檔期後，發現剛好是中秋連假，也是盧媽媽的生日，所以就在想，既然有這麼多小隊員在場，就用月亮金曲替盧媽媽祝壽，這兩首也是她最喜歡的歌曲。」

他這次造型全部換新，斥資百萬打造華麗服裝，緊身新戰服展現結實肌肉 ，化身「時尚 版盧廣仲」。他主演的電影「他馬克老闆」演員群也團圓相挺，黃宣與小民和他合唱主題曲「工作與休息」。盧廣仲感性表示：「謝謝大家在中秋節這麼重要的日子來聽我唱歌，一起過中秋的就是家人了，希望大家帶著滿月的能量，一起幸運到下個新年！」