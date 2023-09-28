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孟耿如停工100天瘦了 曝黃子佼沒打算復出

記者杜沛學／綜合報導
孟耿如坦言瘦了2、3公斤。(記者王聰賢／攝影)
孟耿如坦言瘦了2、3公斤。(記者王聰賢／攝影)

台灣女星孟耿如受老公黃子佼性騷擾風波影響，停工100天首露面，出席客家電視形象短片「時間旅客」記者會，身穿露腰服裝，認了這三個多月來瘦了2、3公斤，但很喜歡自己現在的身形。她形容心情一直很平靜，至於黃子佼目前沒有復出計畫，狀態有比之前好，現在還是育兒神隊友。

「時間旅客」原本預計7月就要播出，但正好碰上黃子佼捲入性騷風波，孟耿如經紀人擔心作品失焦，導演李鼎也決定「先不要播」，近期孟耿如覺得「準備好了」，作品跟她自己都可跟大家見面。

孟耿如說自己的心情一直滿平靜的，「遇到問題就去解決，不會慌張。」至於黃子佼的狀態，孟耿如說：「有比之前好，但很多狀態還是要他未來有機會自己回應。」之前孟耿如曾抱怨黃子佼忙工作，無法幫忙照顧小孩，但現在孟耿如工作較忙，黃子佼完全可以「一打一」育嬰，孟耿如讚：「我有刮目相看。」黃子佼和女兒親密度也愈來愈好，孟耿如也會拉著黃子佼去露營接觸大自然。

雖然夫妻倆演藝工作都停擺，但孟耿如忙著經營副業，透露家中沒有經濟問題，她自己的房屋貸款早早就還完，平常開銷也很節省，沒有什麼物欲，而之前曾辭演新戲，現在她喊話仍盼有好劇本找上門。

黃子佼 性騷擾 貸款

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