我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐森否決AB316號法案 加州將失25萬職位 勞工界震驚

人工智慧領導戰 亞馬遜40億投資Anthropic對戰微軟OpenAI

李安出任金馬獎評審團主席 喊話：「金馬60」見

記者黃保慧／即時報導
李安出任第60屆金馬獎評審團主席。（圖：金馬執委會提供）
李安出任第60屆金馬獎評審團主席。（圖：金馬執委會提供）

距離第60屆金馬獎頒獎典禮倒數60天，金馬執委會特別選在26日宣布本屆評審團主席將由享譽國際的李安導演擔任。

李安對此表示，做評審時，會用一種特殊的貫注來看電影。我想這並不是在刻意「評審」一部片子，而是如果不全神進入影片的魂魄，並思索判斷的話，會對不起創作者的投入。我們必須和作品「交心」。很期待和所有評審一起用心觀賞，充分討論。「金馬60」見！

李安與金馬獎的淵源深厚。首部劇情長片「推手」（1991）便獲得金馬獎評審團特別獎，之後又以「喜宴」（1993）獲得最佳導演、原著劇本，「色，戒」（2007）獲得最佳導演獎、年度台灣傑出電影工作者。他自2018年起連任四屆金馬執委會主席，任內創辦「電影大師課」，發揮影響力邀請全球影壇重量級影人前來授課，也是台灣首見大規模涵蓋各項電影專業的影視課程。

李安電影也曾多次獲得國際大獎。「臥虎藏龍」（2000）代表台灣獲得奧斯卡金像獎最佳外語片，他個人則以「斷背山」（2005）和「少年PI的奇幻漂流」（2012）兩度奪得奧斯卡最佳導演，也是第一位獲得該獎的亞洲導演。他還以「喜宴」、「理性與感性」（1996）兩度獲得柏林影展金熊獎，「斷背山」、「色，戒」兩度獲得威尼斯影展金獅獎，2021年獲頒英國金像獎終身成就獎。他曾在第50屆金馬獎擔任評審團主席，當金馬獎迎來一甲子的耳順之年，能夠再次邀請李安導演擔任金馬獎評審團主席，別具意義。

李安出任第60屆金馬獎評審團主席。（圖：金馬執委會提供）
李安出任第60屆金馬獎評審團主席。（圖：金馬執委會提供）

奧斯卡 影展

上一則

許光漢憑「想見你」紅到南韓要拍韓劇了 飾演混血殺手

下一則

參加「乘風破浪姐姐」真人秀 丁噹險得憂鬱症

延伸閱讀

紀錄片分享 追憶二戰華人貢獻

紀錄片分享 追憶二戰華人貢獻
梁朝偉的眼神

梁朝偉的眼神
「好像從沒謝謝她」梁朝偉奪金獅獎 感性告白劉嘉玲

「好像從沒謝謝她」梁朝偉奪金獅獎 感性告白劉嘉玲
梁朝偉奪獎告白劉嘉玲原因曝光 甜喊「從沒好好謝謝她」

梁朝偉奪獎告白劉嘉玲原因曝光 甜喊「從沒好好謝謝她」

熱門新聞

章子怡和汪峰結婚8年，恩愛如昔。(取材自微博)

汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了

2023-09-23 08:32
章小蕙(左)和張柏芝(中)同框，60歲的她很凍齡。(取材自微博)

曾榨乾鍾鎮濤家產 「香港敗家女」60歲章小蕙近況曝光

2023-09-22 02:15
王源PO出用雞蛋擺成的「24」數字照片，為王俊凱慶生。(取材自微博)

王俊凱迎來24歲生日 王源、易烊千璽這麼祝福他…

2023-09-21 07:00
張柏芝。圖／摘自微博

張柏芝3兒生父被揭露？中國富商發聲明曝實情

2023-09-17 09:51
張曼玉是許多人心目中的女神。（新華社資料照片）

張曼玉巴黎「素顏逛街」被偶遇 網揭她「不敵歲月」真容

2023-09-18 21:33
鍾麗緹女兒在演唱會上當眾換衣服。(取材自 Instagram)

鍾麗緹女兒玩嗨了 看演唱會當眾更衣 豐滿身材全都露

2023-09-22 20:13

超人氣

更多 >
你幾月出生？中秋運勢排行 賞月追劇招好運、這三個月出生最旺

你幾月出生？中秋運勢排行 賞月追劇招好運、這三個月出生最旺
麥當勞將撤這個設備 顧客「福利」沒了

麥當勞將撤這個設備 顧客「福利」沒了
杭州亞運／比柔道變比甩巴掌？她被判輸掉比賽傻眼落淚

杭州亞運／比柔道變比甩巴掌？她被判輸掉比賽傻眼落淚
大罵「愚蠢中國妓女」西雅圖警員涉歧視華人被停職

大罵「愚蠢中國妓女」西雅圖警員涉歧視華人被停職
穿得像國會參議員 為何會被高級餐廳拒於門外？

穿得像國會參議員 為何會被高級餐廳拒於門外？