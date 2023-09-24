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林葉亭兒子扮同志：媽媽給很多自由

記者陳建嘉／​​綜合報導​
詹懷雲（左）、邱以太拍「成功補習班」培養好交情。（圖：華納兄弟提供）
詹懷雲（左）、邱以太拍「成功補習班」培養好交情。（圖：華納兄弟提供）

台灣男星詹懷雲、邱以太近期帶來青春喜劇「成功補習班」，邱以太在片中有男男吻戲、裸露戲，由於明星媽媽林葉亭早就看過該片，被問媽媽的心情如何，他答：「不會特別去想，因為對我媽媽來說，我什麼都很好。」倒是歌手出身的爸爸高人傑比較嚴格，「他只要覺得演得不好就會直接說。」

林葉亭早就看過兒子主演的「成功補習班」。（取材自Instagram）
林葉亭早就看過兒子主演的「成功補習班」。（取材自Instagram）

邱以太常會在IG秀出與媽媽合照，外界常誇讚他們像是姐弟、情侶，但他一點都不在意，「媽媽就是前世情人，這樣不是很好嗎？」並說媽媽給他很多自由，所以自己如果交女友，一定會跟媽媽分享，更幽默表示國中上課時很愛睡覺，林葉亭當時還被老師找去學校，還被老師說可能有「嗜睡症」，事後讓他與媽媽對此事笑得無比開心。

不過在「成功補習班」有多場戲表現極佳，被外界認為很有同志潛力，是否父母親會認同？他表示家人認為就是表演，不會多想，那麼現今是否有女友？他曖昧笑回「我不知道哦」，不願多提。

詹懷雲演出易智言執導電影「行動代號：孫中山」進入影壇，他坦言曾像片中劇情一樣，對自己的性向迷惘，「我高中時有很好的朋友，一起打工，一起念書，當時也想過是不是喜歡對方」，但隨著時間推移，才知道自己不是，「愛有分很多種，長越大才知道，不是只有感情」。

至於這次與藍正龍合作，兩人笑稱其實一開始對藍正龍演出的「流星花園」、「波麗士大人」都沒印象，「我們以前都看『籃球火』、『終極一班』，頂多只看過片段」，但他們一直都知道藍正龍不只外型帥氣，私底下也非常有想法，「他會帶我們去籃球，培養感情，也會傳授我們很多人生觀」。

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