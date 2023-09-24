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粉紅出擊 王心凌小巨蛋開唱甜而不膩

記者梅衍儂／綜合報導
王心凌以粉紅色造型開場展現氣勢。（圖：天晴娛樂提供）
王心凌以粉紅色造型開場展現氣勢。（圖：天晴娛樂提供）

如果搖滾可以到80歲，為什麼甜美不行？

以甜出道，經歷轉型辛苦，人生峰迴路轉才知道適合自己的是什麼，41歲的王心凌，穩坐甜蜜教主寶座，即便到了80歲也要繼續甜下去，就當個甜心奶奶，有何不可？

這是王心凌的第三次個人大型巡演，前兩次當時男友都到場力挺，這一次直至開場都未見到緋聞男友藍蔚文。有別於過往的愛意告白、嘉賓助陣，巡演台北開跑首場，王心凌留給事業再攀高峰的自己，「乘風破浪」冠軍的氣勢讓她邀約不斷，這場小巨蛋演唱會也順勢而生，她總結自己這一年來成績：「過去這一年我做了很多事，去乘風破浪了，得冠軍拿金牌了！」

她開場穿「全糖粉紅甜心裝」唱著新歌「BITE BACK」與20位舞者磅礡登場，宛如粉紅軍團，除了粉紅色，甜蜜元素有巨型蛋糕舞台、「甜蜜號」飛天巴士、夢幻海豚和棉花糖裝置，有「Baby Boy」、「Woosa Woosa」、「Honey」甜歌，也有她穿著制服裙嗨跳那首帶給無數「王心凌男孩」回憶殺的「愛你」，而甩髮狂野的椅子舞首次登場，加上搖滾版的「我會好好的」，讓整場演唱會甜而不膩。

王心凌開唱前2天彩排到凌晨4點，前天原本預計晚上8點就要收工，豈料舞台「飛天巴士」其中一台馬達燒掉，經紀人勸她等修好後演唱會當天再繼續彩排，但王心凌堅持要等，於是多花了5小時，到凌晨1點才結束工作回家。

她上月做了內視鏡鼻竇手術，過程順利，不過開唱前幾天回診清出小拇指大的血塊，幸好不影響唱歌。開唱前1周她大量排練，睡眠很少，歌迷送的甜點、披薩、綠蛋糕她都品嘗，喝得最多的還是潤喉的蜂蜜水。此次演出兩場，有2.2萬粉絲相挺，票房台幣5500萬元（約171萬美元）。

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