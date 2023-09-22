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婚後狂接戲 許瑋甯否認逃避懷孕

記者杜沛學╱綜合報導
許瑋甯拍攝「她和她的她」時，戲裡戲外都身心煎熬。(記者王聰賢／攝影)
許瑋甯拍攝「她和她的她」時，戲裡戲外都身心煎熬。(記者王聰賢／攝影)

女星許瑋甯以「她和她的她」入圍今年金鐘獎迷你劇集最佳女主角，她與邱澤婚後戲約不斷，是否有特別規畫趁懷孕前累積多一些作品？她說：「都是剛好銜接的，不是刻意。」

在「她」劇之後，許瑋甯接連演出「第9節課」、「不夠善良的我們」、「誰是被害者2」等戲，她笑說，人生總是「計畫趕不上變化」，「我每次說要休息，工作就來；但想要工作時，就開始一直休息。」至於生小孩更無法計畫，「也不是我說立刻要有就會有的」，她仍是老話一句：「順其自然，現在兩個人陪伴也還不錯。」

因為入圍金鐘，許瑋甯也回憶起拍攝「她」劇的種種，當時疫情正嚴重，拍攝環境很艱難，戲外則面對外公生病、走在人生最後一個階段，她形容當時「真的沒有自己」。拍戲一有空檔她就回家陪外公，上戲就變成身心受創的女主角「林晨曦」。

許瑋甯回憶：「當時完全沒有時間好好想自己，各方面都夾雜在一起，現在想起那段時間也覺得有點腦霧。」與角色一樣「解離」了，甚至分不清現實與夢境。

許瑋甯曾因混血外型，角色受到限制，剛出道時最常演富家千金、美麗卻壞心的女二，熬了多年，好不容易以「16個夏天」奪金鐘女配角，戲路大開，這幾年是否有感自己終於突破外型限制？她想了一會兒說：「有吧。」感謝導演、製作團隊看到她的可能性。

這幾年接演到的角色剛好都是身心很破碎，許瑋甯則認為，可能是剛好市場上開始挖掘這些角落，經過這一波沉重戲碼，她喊話之後想演歡樂、有舞蹈元素的戲。

許瑋甯婚後戲約一檔接一檔。(記者王聰賢／攝影)
許瑋甯婚後戲約一檔接一檔。(記者王聰賢／攝影)

許瑋甯 入圍 疫情

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