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南非武官之子與侯友宜相見歡 陳進興兒也在美國重生

26年前白曉燕案侯友宜抱出「南非武官之子」2人舊金山相見

陳庭妮升格胡太 不習慣喊胡宇威老公

記者楊起鳳╱綜合報導
胡宇威、陳庭妮還不習慣稱呼對方老公老婆。(取材自Instagram)
胡宇威、陳庭妮還不習慣稱呼對方老公老婆。(取材自Instagram)

藝人胡宇威日前透露7月已和女友陳庭妮在紐約登記結婚，要大家以後叫她「胡太太」；陳庭妮近日露面，滿臉幸福洋溢，不過小兩口顯然都記不清楚登記日期，被經紀人提醒才知道是8月11日，兩人認知有誤。被問生子進度？陳庭妮笑稱：「一切順其自然。」

陳庭妮和胡宇崴7月時到紐約旅行順便登記結婚，陳庭妮說：「結果沒有想像中簡單，要先領表才能登記，全程儀式不到兩分鐘就結束。」陳庭妮剛好有昔日模特兒好友移居紐約，這次也陪同見證兩人的結婚登記。陳庭妮還笑說，因為市政廳的人員全程用英文說話，讓她有聽沒有懂，只聽得懂最後一句「以後你們已經是夫妻了」。

身分改變後她說瞬間覺得不一樣，不過兩人還不習慣稱呼對方老公、老婆。原本她希望在春天或秋天辦婚禮，找到一處有夢幻草地的地方，結果對方表示晚上9點就得關麥克風，無奈稱「一切進度歸零」，又回到原點，但她堅持仍希望有個台灣的婚禮，親友都能在場見證。

被問到接下來的生子計畫，陳庭妮表示，「會想生啦，但現階段沒有一定馬上要」，表態自己對老婆身分還沒整理好，還在蜜月期，但若真的生小孩也不會放棄演藝事業。

由於胡宇威曾表態想生一個球隊，她聽後不敢相信，直問球隊要有幾個人啊？她說自己是獨生女，所以「先一個再說，有餘力就雙數」，認為雙數最好。

胡宇威、陳庭妮還不習慣稱呼對方老公老婆。(取材自Instagram)
胡宇威、陳庭妮還不習慣稱呼對方老公老婆。(取材自Instagram)

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