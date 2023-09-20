恢單3年 46歲何妤玟拍熟女寫真 胴體大解放

46歲何妤玟拍寫真，紀念出道30周年。(圖：何妤玟提供)

熟女藝人何妤玟拍了寫真年曆，生過2個女兒的她，腹部練出川字線，完全看不出46歲模樣。她笑說，今年是她恢單第3年，前2年都忙著心理層面的修復，後來開始跳舞、皮拉提斯，外加瑜伽，「我的心修復，外在也變成我喜歡的樣子」。

何妤玟1993年念政大時以學生歌手身分出道，沒想到轉眼邁入第30年，她突然有了想法，想拍寫真年曆紀錄這美好時刻。她笑說，女人在20多歲時模樣都差不多，到了30、40歲，就得靠鍛鍊留住美好。

她說，拍年曆除了紀念出道30周年，也想告訴每個女人，一生中都會遇到幾次低潮，但每個人都可以找到振作、解決的方式；「不同的年紀有不同的美麗，到了中年也是」，「我拍了許多組照片，把這個年紀的熟女風展現出來。」

24年前，她和王少偉、孫協志、王仁甫合作「少年兵團」，當時真的年輕，玩遊戲、過關都不會累，如今歲月更迭，她和白雲、梁赫群一起主持新節目「戀愛上線中」，看到參與的年輕男女都是當年在「少年兵團」裡自己的年紀，然而她玩個水槍、噴個水都會感到疲累，笑說，「以前的我求勝心強，現在工作時心態已大不同，有一種隨緣、開心和大家相聚的自若」。

何妤玟表示：「年曆裡面還有許多隱藏的照片，加上我的文字，希望陪大家一起到2024。」