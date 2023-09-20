我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市打擊鼠患 商家垃圾明年3月起禁堆放人行道

裸體高級晚宴 洛杉磯快閃 華人反應不一

恢單3年 46歲何妤玟拍熟女寫真 胴體大解放

記者葉君遠╱綜合報導
46歲何妤玟拍寫真，紀念出道30周年。(圖：何妤玟提供)
46歲何妤玟拍寫真，紀念出道30周年。(圖：何妤玟提供)

熟女藝人何妤玟拍了寫真年曆，生過2個女兒的她，腹部練出川字線，完全看不出46歲模樣。她笑說，今年是她恢單第3年，前2年都忙著心理層面的修復，後來開始跳舞、皮拉提斯，外加瑜伽，「我的心修復，外在也變成我喜歡的樣子」。

何妤玟1993年念政大時以學生歌手身分出道，沒想到轉眼邁入第30年，她突然有了想法，想拍寫真年曆紀錄這美好時刻。她笑說，女人在20多歲時模樣都差不多，到了30、40歲，就得靠鍛鍊留住美好。

她說，拍年曆除了紀念出道30周年，也想告訴每個女人，一生中都會遇到幾次低潮，但每個人都可以找到振作、解決的方式；「不同的年紀有不同的美麗，到了中年也是」，「我拍了許多組照片，把這個年紀的熟女風展現出來。」

24年前，她和王少偉、孫協志、王仁甫合作「少年兵團」，當時真的年輕，玩遊戲、過關都不會累，如今歲月更迭，她和白雲、梁赫群一起主持新節目「戀愛上線中」，看到參與的年輕男女都是當年在「少年兵團」裡自己的年紀，然而她玩個水槍、噴個水都會感到疲累，笑說，「以前的我求勝心強，現在工作時心態已大不同，有一種隨緣、開心和大家相聚的自若」。

何妤玟表示：「年曆裡面還有許多隱藏的照片，加上我的文字，希望陪大家一起到2024。」

上一則

Jisoo「附身」變仙女 導演招認是BP粉

下一則

吳慷仁6度入圍金鐘 感謝沒被淘汰

延伸閱讀

「九一八」92周年 逾千張日本侵華被蓋「不許可」照片曝光

「九一八」92周年 逾千張日本侵華被蓋「不許可」照片曝光
主持金鐘獎 鍾欣凌放棄減重 陳亞蘭造型簡約 劉品言預告反串

主持金鐘獎 鍾欣凌放棄減重 陳亞蘭造型簡約 劉品言預告反串
富貴門（四）

富貴門（四）
陽光女人才藝賽 載歌載舞慶中秋

陽光女人才藝賽 載歌載舞慶中秋

熱門新聞

凱蒂荷姆絲的財產雖然不是最傲人，日子過得也不錯。（路透資料照片）

1人財產勝過3位前妻的身家總和 湯姆克魯斯是富翁

2023-09-16 16:32
張柏芝。圖／摘自微博

張柏芝3兒生父被揭露？中國富商發聲明曝實情

2023-09-17 09:51
李靚蕾似乎隔空回應王力宏。圖／本報資料照片

王力宏到底說了啥？藍心湄、甄妮開罵 李靚蕾Po黑底圖

2023-09-12 18:37
林更新在「玫瑰故事」被指顏值重回巔峰。（取材自微博）

劉亦菲官宣好消息 曬一排俊男美女

2023-09-16 07:00
「想見你」讓柯佳嬿(右)、許光漢紅到世界各地。(圖:福斯傳媒提供)

評／白百何「驕陽伴我」、韓版「想見你」翻拍劇注定罵聲多？

2023-09-12 22:06
鄧超與孫儷這對夫妻因捐款問題被罵上熱搜。（取材自微博）

最摳明星夫婦？ 捐20萬助貧生 鄧超、孫儷被罵上熱搜

2023-09-16 09:00

超人氣

更多 >
旅行丟了護照或錢包 該怎麼辦？

旅行丟了護照或錢包 該怎麼辦？
根據買菜行為調查 美國人最討厭這3種食物

根據買菜行為調查 美國人最討厭這3種食物
紐時分析：紐約面臨的無證客危機 為何洛杉磯能躲過？

紐時分析：紐約面臨的無證客危機 為何洛杉磯能躲過？
華為最新黑科技 「星閃技術」將取代藍牙？

華為最新黑科技 「星閃技術」將取代藍牙？
傳中方外交茶具贈禮藏竊聽器 英官員不慎摔破才發現

傳中方外交茶具贈禮藏竊聽器 英官員不慎摔破才發現