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吳慷仁6度入圍金鐘 感謝沒被淘汰

記者陳慧貞、杜沛學╱綜合報導
吳慷仁以「模仿犯」第六度入圍金鐘獎，他很欣慰沒有被時代趕過去，還一直在線上。(記者沈昱嘉／攝影)
吳慷仁以「模仿犯」第六度入圍金鐘獎，他很欣慰沒有被時代趕過去，還一直在線上。(記者沈昱嘉／攝影)

台灣演員吳慷仁以「模仿犯」入圍金鐘獎視帝，這是他第六度搶到金鐘入門票，特別有感：「欣慰沒有被時代追趕過去，還一直在線上。」提及女友邵雨薇對自己入圍反應「平淡」，邵雨薇聞言反駁：「哪有，我很激動啊！」

吳慷仁宣傳新戲「有生之年」，感嘆台灣影劇圈變化大，如今職人劇蓬勃發展，過去偶像劇演員的表演方式也備受考驗。他說，以前也有很多演員朋友撐不下去就離開，有人真的離世，也有人轉行，「也許那些人可以再等一下」，也因此覺得自己能繼續堅持表演很不容易。

提及邵雨薇對他入圍的反應？吳慷仁說只收到「恭喜」兩字，不過也明白女友近日整顆心都懸在3歲愛貓的病況上，所以才沒心思關心自己入圍。而邵雨薇同一天也為新戲「火星上的維納斯」宣傳，聽聞男友說法，邵雨薇則稱當時在做臉，「敷著厚重的面膜底下，我是無比激動啊，他明明都知道的。」小倆口隔空也放閃。

邵雨薇坦言，近日因愛貓生病而天天以淚洗面，日前手術從貓咪體內取出兩顆大腫瘤，她形容：「貓咪那麼小，腫瘤卻比我的拳頭還大。」她不捨地說，手術過程不斷祈求神明保佑，結束後還對著腫瘤罵出聲，幸好手術順利，她才能帶著笑容出門工作，但也指愛貓體內還有腫瘤，未來她還得操心。

入圍 腫瘤 火星

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