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30歲賠光125萬美元 張克帆玩股票悲嘆：千萬別賭身家

噓！星聞 編輯三月兔／即時報導
張克帆透露當年25歲開始玩股票，不到30歲賠光4000萬。（取材自張克帆臉書）
張克帆透露當年25歲開始玩股票，不到30歲賠光4000萬。（取材自張克帆臉書）

張克帆近來上節目自爆25歲時第一次買股票，豈料不到30歲就將4000萬（台幣，下同，約125萬美元）賠光，等於將當時的存款全部賠光。

張克帆近日上「單身行不行」節目，透露年輕時玩股票慘賠的經驗。他表示，第一次買股票是在25歲，當時買的是中強電子，不料「當天我買從平盤到漲停，結果不到中午就變跌停，當時新聞就寫說董事長掏空公司，連續14天跌停。」

後來，張克帆又買遠森科的股票，1張26塊，他一口氣買了1200張，「那時候我打高爾夫球看到李登輝講的兩國論，我就想說我來放空好了」，就看到一隻股票叫精業，「我90來不及買，漲到110就放空一下，結果那天精業因為Yaoo買下奇摩公司大賺，直接被軋到205打開」，到最後做多都陪改放空，4000萬全賠光。

主持人好奇問張克帆，常常投資輸錢沒想到要收手嗎？張克帆直言有時還是會賺錢，一天約有50、80萬，但賠的時候都是剛好遇到特殊狀況，「我後來發現跟風水有關」。他直言，在VIP室下單時都沒事，但若在自租的辦公室下單就常常出問題，後來才發現他的辦公室位置剛好過去是廁所的位置，「在那個位置下的決定都是極為衰、衰到爆的那種」，一旁主持人聽完則笑虧：「懂了，因為在廁所，所以輸到脫褲」。

張克帆強調，過去自己只是將擁有的錢拿去賠掉而並非借錢玩股票，要大家別學他這種行為，他更呼籲大家「千萬別賭身家」，建議拿財產三分之一出來玩股票就好，「要是真掛了，就掛了，沒關係」。

股票 投資

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