地表最佳前妻 方文琳離婚17年同框前夫于冠華嫩妻

方文琳(中)為大女兒于齊優(右)慶生，還與于冠華妻同框。（取材自臉書）

58歲女星方文琳2006年與于冠華離婚後，持續維持單身，她與兩如花似玉的女兒相依為命，和前夫一直維持朋友關係，被網友封為「地表最佳前妻」，近日大女兒于齊優生日，她帶著媽媽和二女兒于齊優、于齊薇到前夫開的餐廳慶生，她的舉止、回應，也引來網友讚聲連連。

方文琳經常會在社群分享生活點滴，近日她便曬出為女兒慶生照，地點還很特別，就選在前夫于冠華在烏來的餐廳，她發文透露：「帶阿母上烏來泡湯、吃飯，也攜蛋糕為女兒祝福。」

一系列的慶生照中，有于冠華餐廳的美味菜色，卻沒看到女兒的爸爸身影，方文琳也解釋：「假日爸爸的餐廳需要人手，所以今年也沒特別吃飯。」更稱：「最愛與愛的人都在身邊就已足夠（薇在南部工作），大家健康平安就是願望、愛」，表示小女兒于齊薇忙拍戲，所以也沒在場。

方文琳被封「地表最佳前妻」，不少網友好奇她在離婚17年後，仍能與前夫維持良好關係，方文琳也回應：「從離婚就沒有斷開跟前夫的聯繫，因為孩子需要爸爸，而他也一直都是有責任的爸爸，讓孩子一直有于家人的疼愛不是很好嗎？我自己也樂得輕鬆不是嗎？」。

而于冠華在離婚後再婚小9歲妻子，方文琳不僅未與前夫斷聯，與于冠華的再婚對象也相處融洽，她說：「感謝前夫再婚對象也如此的寬宏大度愛我的女兒，有時候我上去(烏來)，有時候他們來家裡坐坐，我們每次相聚都有聊不完的話題」，表示自己的個性本來就是放得開、不會糾結的人，認為「善待自己」才會活得更好，連好友陳美鳳也留言按讚：「欣賞妳的個性和妳的善良」。