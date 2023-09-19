嗆跳上台打王力宏 藍心湄自責「死八婆」

藍心湄頂著淡紫色長髮出席頒獎典禮。（記者李政龍／攝影）

台灣女星藍心湄日前出席王力宏 演唱會，受訪時要王力宏不要胡說八道，並放話王力宏如果再說些有的沒的，就要跳上台打他，訪問畫面瘋傳，引發不小回響，她和男團Ozone日前出席2023粉美賞頒獎典禮，談及當天的言論，她坦言媽媽很生氣，她事後也有致電給邱瓈寬和王力宏，還自認當天的嘴臉根本就是「死八婆」，看來相當自責。

想起當天的畫面，藍心湄忍不住自我檢討：「我就是個容易激動的人，我那天看了新聞就很急，到現在還是很討厭我那個死八婆的樣子，講人家事情的那個嘴臉，真的很吵。」她透露有致電給王力宏和邱瓈寬，「還好寬姐她很了解我的個性，畢竟我們認識40年，她很了解我就是心直口快。」而媽媽也氣她講話太衝動，已經罵她罵了一個禮拜，「早上我媽幫我煮麵，還在叮嚀我說，妳不能以為私下打給阿寬和力宏就好，妳在哪裡闖禍，妳就要在哪裡幫人家把這事情解決」。

她不忘拿自身的例子叮囑後輩Ozone，「不管到了幾歲，我們人生難免會做錯事，但沒關係，我們就去面對，光靠情緒無法解決問題。」不過她也大讚王力宏在演唱會中的表現，「說實在的他真的唱得太棒了，因為他唱得比CD還好，看完這場演唱會，我非常感動，然後他花很多很多錢，找來了世界各地的很有名的樂手到台灣，他真的是用生命在對待這個舞台」。

而賴佩霞 宣布參選成為熱門話題，閨密陳美鳳也被拱參選，藍心湄樂觀其成，「我覺得有不同的聲音、不同的顏色出來參選，我都覺得很好，不管是賴佩霞或陳美鳳，都很熱心公益，都是很善良的女性，如果她們有機會為我們服務，也算是一種幸福」。