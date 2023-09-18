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生病仍邊吸氧邊唱 阿信自責不完美 道歉惹鼻酸

記者林士傑／綜合報導
五月天阿信發文道歉稱沒有好好照顧自己。（取材自臉書）
五月天阿信發文道歉稱沒有好好照顧自己。（取材自臉書）

五月天日前在大陸西安舉行「好好好想見到你」世界巡演，期間主唱阿信戴著氧氣袋上台，邊吸邊唱的模樣震驚外界，隔天第2場雖在台上報平安，但身體狀況依舊令人擔憂。昨晚他們剛完成南京站3場演出，阿信近日凌晨發文坦言自上月底就生病了，向大家道歉：「沒有照顧好自己，沒有給大家最美好的演出，自己還是很過意不去的。」

阿信說上月底完成泉州站3場演出後就生了一場小病，接著完成澳門演出、回到台北工作9天，馬不停蹄地飛往西安巡演，他說：「西安昏昏沉沉，卻也笑笑鬧鬧帶著期待與感動，唱完了三晚。南京，身體完全康復了噢！但聲音比西安難控制，偶爾就會變得特別沙啞，然後又變回來。」感到相當無奈。

他提到分享這些不是要讓大家擔心，而是要誠摯的道歉，因為沒有獻上最完美的演出，「謝謝大家的包容與愛，讓我依然享受了這10場，峰迴路轉而真情放肆的演出，謝謝你們。」

阿信甚至有感而發稱人生就是一場遊戲，隨時會闖進意外的關卡，但自己每次登台都會拿出最棒的表現，「請大家也務必照顧自己，認真工作學習，也要適度放鬆休息，接下來的我，還會變得更厲害噢！」

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