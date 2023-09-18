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劉若英首度攻高雄巨蛋 練習台語歌被誤認唱泰文歌

記者林士傑／綜合報導
劉若英接連獻唱「很愛很愛你」、「各自安好」、「後來」等金曲。（圖：相信音樂提供）
劉若英接連獻唱「很愛很愛你」、「各自安好」、「後來」等金曲。（圖：相信音樂提供）

劉若英甫以一曲「縮影」提名第58屆金鐘獎戲劇原創歌曲獎，日前也創下個人里程碑，是出道以來首度站上高雄巨蛋舉行「飛行日」巡演，她既開心又感動直呼：「我堅持了30年，終於站上高雄舞台唱歌給你們聽，一路為了我們相聚奔波的朋友，這次我來了！我站在你們面前！謝謝你們！」

繼2000年奪得金鐘視后後再度入圍，她臨時更改歌單加入「台北女子圖鑑」片頭曲「縮影」，讓粉絲大飽耳福，她說：「前幾天我以歌手的身分入圍了金鐘獎，入圍就是得獎，是件值得高興的事。」歌迷不只高舉紅布條祝賀「女神入圍金鐘獎」，在她演唱「快樂天堂」時排了「力尚水（你最美）」等口號應援，她哽咽地說：「我要承認我站在台上是要感動你們，但你們感動了我。」

劉若英接連獻唱「一輩子的孤單」、「很愛很愛你」、「各自安好」、「後來」等金曲，還自爆演唱「親愛的路人」當下，舞台機關因出狀況未能升起，她說：「但你們就是最好的機關。沒關係，更顯得高雄場更特別。」

以往她曾在演唱會選唱台語歌曲「舞女」、「愛情的恰恰」等炒熱氣氛，當晚驚喜帶來「再會啦心愛的無緣的人」，由於不熟悉台語，她仰賴自己獨特的方式記歌詞，卻遭工作人員誤會是唱泰文歌，力求雪恥的她每天在家練唱，笑稱：「畢業以後最用功的一次，連兒子都學會這首歌，我還沒練習好。」

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