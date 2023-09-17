參加「浪姐」再度翻紅 王心凌「美好回憶一次就夠」

王心凌分享經典歌曲「愛你」對粉絲的特別意義。（圖：TVBS提供）

台灣歌手王心凌 去年參加中國大陸綜藝節目「乘風破浪的姐姐」，勇奪總冠軍造成全網一片轟動，日前她接受「TVBS看板人物」主持人方念華專訪，透露會接受比賽挑戰，其實是因為疫情 的關係，大幅減少與各地歌迷的接觸，希望透過不一樣的舞台，增加更多的見面機會，不過她也笑著直言，很珍惜曾經和隊友們一起努力打拚的比賽時光，但這個美好回憶「大概一次就夠了！」

王心凌分享在錄「浪姐」期間，除了廁所和更衣間沒有鏡頭，「只要有人在的地方，基本上那些機器都不會停機，它會收錄妳所有所有的聲音，它是這麼真實的一個真人秀，所以妳也不太有機會可以放鬆。」而在錄影的五天五夜裡，要練舞練歌、要開舞台會議，還要定裝彩排和拍雜誌，而她身為隊長，要準備自己的表演，還要協助隊友，跟經紀人一樣協調大家的時間，壓力之大可想而知。

演唱會即將來臨，王心凌希望一天有48小時可以用。（圖：TVBS提供）

其中經典歌曲「愛你」因比賽再度爆紅，陸網還出現「王心凌男孩」現象，男粉絲大秀可愛舞藝，對此王心凌也訝異笑稱「自己也是完全沒有想到，很開心」，而她的演唱會巡演即將開跑，方念華好奇問她，「愛你」該不會就是今年演唱會的安可曲吧？王心凌也掛保證「（演唱會）一定會有這首歌，但是放在什麼橋段，我們真的是有好好想過」，希望粉絲們可以好好期待。