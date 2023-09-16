搶金鐘女主 蔡淑臻「非常想拿」 安心亞放話牽牛走紅毯

蔡淑臻(左)、安心亞雙雙入圍本屆金鐘女主。(記者吳致碩／攝影)

雙雙入圍 本屆金鐘獎「戲劇節目女主角獎」的蔡淑臻、安心亞，目前正在拍以保全發展史為主的中視新戲「開創者」，劇組近日開放探班，兩人一見面就先擁抱互道恭喜，消彌煙硝味；蔡淑臻坦言很想得獎，安心亞則透露會兌現承諾，坐牛車走紅毯。劇中飾演總裁的温昇豪被問比較看好誰？他明哲保身說「這時候靜默比較好」，笑翻眾人。

公布入圍時，蔡淑臻當下正在梳化間，她坦言因為怕太在意入圍會影響工作情緒，所以都沒有打開手機，直到助理看完直播後的眼神就知道入圍了，她說：「當下超激動，但不能叫，因為還在工作當中，只能抱著自己的大腿。」

已是第二度入圍長劇的她不諱言：「很想拿、非常想拿！」她認為得獎不是個人的事，拿獎就是一個肯定，對所有幫助過這部戲的人都是一個回饋。

安心亞入圍公布時也在錄影，工作結束後看到經紀人走過來、手拿著兩台相機就知道入圍了，當下也開心爆哭，她笑說想要牽真的牛走紅毯，不過被温昇豪提醒現場鎂光燈齊閃加上還有紅毯，真可能會牛屎爆走，現場大笑不已。

談到賴佩霞 成為鴻海創辦人郭台銘 的副手，温昇豪笑說：「我沒跟她合作過，倒是跟她媳婦隋棠常合作。」温昇豪透露自己對郭台銘找賴佩霞擔任副手「有嚇一跳」。