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賴佩霞參選辭演 舞台劇「蘑菇」停演退票被罵爆

記者楊起鳳╱綜合報導
「蘑菇」因賴佩霞辭演宣布退票取消演出。(取材自臉書)
「蘑菇」因賴佩霞辭演宣布退票取消演出。(取材自臉書)

資深藝人賴佩霞與鴻海創辦人郭台銘搭檔參選總統，原定11月於台北表演藝術中心演出的舞台劇「蘑菇」，因她的辭演而取消演出，並開放全額退票。消息一出，北藝中心臉書立刻被罵爆。

北藝中心表示，劇中要角賴佩霞因個人因素辭演，因賴佩霞為此戲核心演員，暫難找到替代人選，故取消本檔演出，並開放全額退票。

該劇編劇馮勃棣在臉書寫下：「賴佩霞女士向來提倡『非暴力溝通』，如今確實也『非暴力辭演』了。畢竟北藝球劇場的椅子這麼爛，總統府的肯定好坐得多。我選劇場，因為我愛劇場，但我不能要求大家都這麼愛它。」

他說現在很沮喪，但之前跟賴佩霞聊天受益良多，祝她得其所願，不虛此行。不少網友在底下留言喊「加油」，也有網友心疼：「劇團本來就難經營，停演會賠很多欸！這個『個人因素』太無語了」。

除了劇團，飾演賴佩霞兒子的男主角徐鈞浩也成「受災戶」，他透過經紀人表示：「我們也是今天才接收到消息，雖然覺得很可惜，但尊重大家的決定。鈞浩也覺得很可惜，如果重啟還是很希望演出。」

至於賴佩霞要參選，連帶也影響公視10月播出她參演的「人選之人—造浪者」一劇，公視稍早開會討論認為：「應考量觀眾收看權益，且該劇製作時間點遠早於賴女士宣布參選，並無為特定候選人量身打造意味。」

賴佩霞。(記者王聰賢／攝影)
賴佩霞。(記者王聰賢／攝影)

賴佩霞 劇場 臉書

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