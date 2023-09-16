賴佩霞參選辭演 舞台劇「蘑菇」停演退票被罵爆

「蘑菇」因賴佩霞辭演宣布退票取消演出。(取材自臉書)

資深藝人賴佩霞 與鴻海創辦人郭台銘搭檔參選總統，原定11月於台北表演藝術中心演出的舞台劇「蘑菇」，因她的辭演而取消演出，並開放全額退票。消息一出，北藝中心臉書 立刻被罵爆。

北藝中心表示，劇中要角賴佩霞因個人因素辭演，因賴佩霞為此戲核心演員，暫難找到替代人選，故取消本檔演出，並開放全額退票。

該劇編劇馮勃棣在臉書寫下：「賴佩霞女士向來提倡『非暴力溝通』，如今確實也『非暴力辭演』了。畢竟北藝球劇場 的椅子這麼爛，總統府的肯定好坐得多。我選劇場，因為我愛劇場，但我不能要求大家都這麼愛它。」

他說現在很沮喪，但之前跟賴佩霞聊天受益良多，祝她得其所願，不虛此行。不少網友在底下留言喊「加油」，也有網友心疼：「劇團本來就難經營，停演會賠很多欸！這個『個人因素』太無語了」。

除了劇團，飾演賴佩霞兒子的男主角徐鈞浩也成「受災戶」，他透過經紀人表示：「我們也是今天才接收到消息，雖然覺得很可惜，但尊重大家的決定。鈞浩也覺得很可惜，如果重啟還是很希望演出。」