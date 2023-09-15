金鐘58／視后成死亡之組 桂綸鎂首戰金鐘

桂綸鎂主演「台北女子圖鑑」評價兩極。(本報資料照片)

台劇 大爆發，金鐘戲劇類節目競爭激烈，女演員都有突破以往演出，蔡淑臻以「村裡來了個暴走女外科」角逐視后，頂著金馬影后光環，桂綸鎂首戰金鐘，便以「台北女子圖鑑」入圍 ，安心亞撕掉「花瓶」標籤，「牛車來去」獲評審青睞，加上林予晞、高慧君進入死亡之組展開正面對決。

正在拍攝戲劇「開創者」的蔡淑臻，拍戲空檔獲知「女外科」獲七項入圍，情緒非常激動，偏偏因正在拍戲沒太多時間可沉浸在入圍喜悅，而比起自己拿到視后門票，更開心入圍最佳戲劇節目獎，「我實在是…不知道要用什麼言語來形容，最重要的是這個獎，對每一個參與的人，都是很重大的意義，好像我們這五年的一切都值得了，真的很替所有人開心，謝謝評審肯定。」

桂綸鎂頂著影后級演技，首戰金鐘就入圍，透過經紀人表示：「謝謝評審們肯定，角色是整個製作團隊共同努力的成果，很高興和大家一起共享入圍喜悅。」值得一提的是，因男友戴立忍以「人選之人造浪者」入圍迷你劇男配角獎項，情侶檔是否出席頒獎典禮，令人好奇，不過外界普遍認為戴立忍出席可能性不高。

安心亞以「牛車來去」入圍女主角獎，得知好消息時，她瞬間心情激動尖叫，接著又關心該劇還有誰入圍，經紀人回：「全上！」她聽了立刻暴哭，和經紀人、工作人員抱成一團大叫大跳，一直繞圈圈喊著「牛車來去」，像中樂透一般，開心之情溢於言表。