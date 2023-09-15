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金鐘58／視帝上演兄弟鬩牆 吳慷仁槓姚淳耀

記者杜沛學／綜合報導
吳慷仁在「模仿犯」中飾演檢察官。(圖：Netflix提供)
吳慷仁在「模仿犯」中飾演檢察官。(圖：Netflix提供)

第58屆金鐘獎入圍名單揭曉，戲劇類視帝與男配角獎項都上演「兄弟鬩牆」戲碼，大贏家「模仿犯」就有吳慷仁、姚淳耀同爭視帝，同劇庹宗華、陳博正也都入圍男配角獎；「台灣犯罪故事」也有薛仕凌、李銘忠雙雙入圍最佳男主角獎，但兩人分別演出「出軌」、「生死困局」單元。

吳慷仁在「模」劇中飾演檢察官，調查連續殺人案，最終兇手是新聞主播姚淳耀。吳慷仁形容「模」劇是「嘔心瀝血的一次拍攝經驗，集所有人的努力才有辦法完成的作品。過程很累非常累但很有滿足感。」姚淳耀主持入圍記者會，當場得知自己入圍，他覺得吳慷仁在現場是大家的「助力」，在攝影棚看到他時，覺得他全身「散發光芒」。

準視帝中，吳慷仁、姚淳耀、薛仕凌都拿過金鐘視帝，李銘忠則是大馬視帝，以「牛車來去」入圍的蔡昌憲也是二度入圍，被視為「死亡之組」。蔡昌憲在「牛」劇中隨著時代變遷有許多人生轉折，他獲知入圍時，與同以「牛」劇入圍女配角獎的米可白在錄節目，兩人開心到抱在一起又哭又跳。

李銘忠在「生死困局」中飾演死刑犯，角色魅力強大，對於入圍，他興奮喊：「這消息感覺很夢幻很不可思議」、「心情無法用言語來形容」。薛仕凌在「出軌」中被懷疑是破壞鐵路軌道的兇手，他近期也以這部作品入圍亞洲內容及全球OTT大獎，表示：「對於這一切，我感激且珍惜。」

其他「兄弟鬩牆」組合，戲劇類還有「我願意」楊大正、鄒承恩一同入圍男配角獎；迷你劇集「你的婚姻不是你的婚姻」中，劉冠廷、藍葦華也分別以「聖筊」、「尾號1314」單元入圍；迷你劇集「人選之人－造浪者」也有卜學亮、戴立忍都入圍男配角獎。

姚淳耀主持金鐘入圍，結果自己也入圍。(記者王聰賢／攝影)
姚淳耀主持金鐘入圍，結果自己也入圍。(記者王聰賢／攝影)

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