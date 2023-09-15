賴佩霞入圍金鐘女配 收到郭台銘祝福

賴佩霞在「人選之人-造浪者」中飾演黨主席兼總統參選人。(圖：公視提供)

台灣無黨籍總統參選人郭台銘 剛宣布副手是演員賴佩霞 ，結果下午賴佩霞就入圍 金鐘獎迷你劇集最佳女配角，演的還是總統候選人。賴佩霞第一時間就收到來自郭台銘的祝福，她回覆：「心中只有滿滿的感謝，非常感謝大幕影藝對她的栽培。」

賴佩霞表示，在參與「人選之人」影集拍攝時，是人生中燦爛的時光，她很感謝評審與觀眾對這部作品的喜愛，對於能有機會參與其中，甚至將拍攝時的感動帶到現實中，繼續向下一階段前行，她只有滿滿的感動。

面對金鐘頒獎當天，若賴佩霞帶著郭台銘走紅毯是否會模糊典禮焦點？文化部常務次長徐宜君表示，「我們相信所有入圍者都會回到她的專業來參與活動，典禮還是以入圍者來參與，以入圍者為主。」認為應該不會發生這樣的事情。

至於她參選後是否會影響得獎機率？戲劇類評審委員會主任委員唐美雲也表示，賴佩霞會不會得獎跟她是否參選沒有直接關係，不會受政治影響。

郭台銘公布副手人選是賴佩霞，震驚演藝圈。徐乃麟對此開玩笑稱「怎麼沒找我？我聲量比較大啊！」他對賴佩霞決定參選也感到意外，不過藝人參政若能改善演藝圈環境，他倒也樂觀其成。他過去也曾被徵詢過，但他認為當藝人比較單純，所以還是婉拒。

而與賴佩霞相識30年的郭子乾被問及此事，則開玩笑說：「這次選擇賴佩霞而不是郭子乾，最主要是因為怕郭子乾太搶鋒頭」。不過玩笑歸玩笑，郭子乾說非常佩服賴佩霞為民服務的心，這也是第一次演藝人員進入總統規格的選舉。