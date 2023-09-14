賴佩霞成郭副手 媳婦隋棠、女兒謝沛恩不知情

賴佩霞(左起)要參選，女兒謝沛恩、媳婦隋棠完全不知情。（本報資料照片）

60歲資深藝人賴佩霞宣布成為總統候選人郭台銘 的副手，真實版「人選之人─造浪者」上演，她同時是藝人謝沛恩的媽媽、隋棠 的婆婆，坦言女兒和繼子（隋棠老公Tony）、媳婦都不知情，還形容他們可能「下巴掉地上」。

對於賴佩霞參選，謝沛恩透過經紀人表示，因前一天工作到比較晚，「她剛起來才看到手機訊息，她表示她也是看到訊息跟新聞才知道這件事，所以她需要再去了解一下什麼情況，謝謝大家關心。」隋棠的經紀人也說，要先了解一下再回覆。

「人選之人─造浪者」製作人林昱伶在臉書寫下：「我‧‧‧‧‧‧‧」似乎透露著自己是先知，網友要她改名去擺算命攤，也有人說比國師還國師了，而賴佩霞也被譽為是史上最會唱歌的副總統。不少入戲觀眾也紛紛敲碗，許願謝盈萱能續當發言人，王淨能繼續出任幕僚。

60歲的賴佩霞是台美混血，18歲時發行首張專輯「冷凍我愛」，進入演藝圈，之後也主持過多個節目，演出多部電視劇，之後更是女性雜誌「魅麗雜誌」發行人，還成立「中華好好說話學會」，也推廣過不少心靈課程，她本身暨南大學法學博士，近幾年也在美國哈佛大學 甘迺迪政府學院，研究政府及政治人物相關課程。

而之前她在Netflix職人劇「人選之人─造浪者」飾演黨主席兼總統候選人林月真，劇組之前以她劇中角色林月真所開設的粉絲團，在她成為郭台銘副手人選的消息公開後，不少網友都湧入粉絲團留言「真的選副總統了」、「恭喜 主席 參選2024台灣總統大選……林月真凍蒜」、「可是主席怎麼淪為副手XD」、「要上演現實版的人選之人─造浪者」。